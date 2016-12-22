Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса

Экс-чиновник признал себя виновным во лжи ФБР и рассказал о своих встречах с российскими должностными лицами перед выборами 2016 года. За это, как считает спецпрокурор, экс-советника Трампа надо приговорить к шести месяцам тюрьмы

Роберт Мюллер(в центре) (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер рекомендовал в ходе судебного заседания приговорить экс-советника нынешнего президента США Дональда Трампа ​Джорджа Пападопулоса к шести месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний сотрудникам ФБР. Они пытались выяснить, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Reuters.

В октябре прошлого года Пападопулос, как напоминает агентство, признал себя виновным во лжи агентам ФБР. Решение относительно него суд теперь должен огласить 7 сентября.

Согласно переданному Мюллером судье меморандуму, Пападопулос солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России. Ложные показания экс-советника Трампа, по его версии, распространялись и на встречу американского чиновника с неким профессором, который якобы заявил, что у России его компромат на соперника Трампа в президентской гонке — кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Преступление обвиняемого было серьезным и нанесло ущерб расследованию правительством [США] вмешательства России в президентские выборы 2016 года», — говорится в меморандуме Мюллера. Ответчик, как отмечает также в документе спецпрокурор, «лгал, чтобы скрыть свои контакты с русскими и российскими посредниками во время [президентской] кампании». Ложные показания сотрудникам ФБР он, как напомнил Мюллер, дал 27 января 2017 года — «на ранней стадии расследования дела, когда принимались ключевые для следствия решения, в том числе относительно того, кого нужно допрашивать и когда».​

Наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штраф в размере $9,5 тыс. за такие действия было бы «уместным и оправданным», говорится в заключении спецпрокурора по «российскому делу».

Пападопулос, как также рассказал судье Мюллер, не в полной мере сотрудничал со следствием и «не оказывал существенной помощи». Большую часть информации он, по данным спецпрокурора, выдал сотрудникам правоохранительных органов только тогда, когда следователи показали ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения, которые им удалось достать после обыска дома у экс-чиновника.​

Пападопулос, как напоминает Reuters, невольно сыграл ключевую роль в начале расследования ФБР возможного сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими чиновниками (впоследствии президент США неоднократно отзывался об этом деле как об «охоте на ведьм»).

Выпивая в лондонском баре в мае 2016 года, Пападопулос сказал австралийскому послу в Великобритании, что русские взломали почту и получили тысячи писем, которые могут нанести ущерб президентской кампании Клинтон. Когда эти электронные послания спустя два месяца действительно начали появляться в средсвах массовой информации, австралийский дипломат передал все, что слышал от экс-советника Трампа дипломатам из США, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.​ Ранее, в декабре прошлого года, эту историю со ссылкой на собственных собеседников также описывала газета The New York Times.

Следствие, как также уточняло издание, выяснило, что еще в 2016 году Пападопулос хотел свести Трампа с российским руководством (в Кремле это неоднократно отрицали). Для этого, как полагают в Вашингтоне, в марте прошлого года экс-чиновник встретился в Италии с неким профессором. Источники The Telegraph утверждают, что это был почетный директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Собеседники NYT говорят, что он свел Пападопулоса с директором программы дискуссионного клуба «Валдай» Иваном Тимофеевым.

Повторно, как считают следователи, Пападопулос встретился с Мифсудом в Лондоне. Там ему была представлена женщина, выдающая себя за «племянницу президента России Владимира Путина». Politico позже назвало ее имя — это, по данным издания, была россиянка Ольга Виноградова. Она была рекомендована советнику Трампа как имеющая связи с высокопоставленными российскими чиновниками. При даче показаний ФБР Пападопулос назвал ложную дату встречи с ней, так что она попадала на время до начала его работы в предвыборном штабе нынешнего американского лидера.