ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,03 66,60 EUR Нал. 78,10 76,17 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6532,50 +24,40 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса
Лента новостей
Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека 06:55, Общество Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне 06:26, Общество Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку 05:54, Общество Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса 05:46, Политика ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету 05:23, Политика В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 04:52, Общество СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook 04:32, Технологии и медиа Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики 04:27, Политика Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море 03:54, Политика В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов 03:25, Общество Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США 03:07, Политика СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой 02:56, Общество Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне 02:14, Общество Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook 02:01, Технологии и медиа В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия 01:46, Общество В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков 01:26, Общество Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина 00:51, Политика Moody's и S&P понизили рейтинг Турции из-за обвала национальной валюты 00:25, Экономика Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США 00:04, Экономика Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре 17 авг, 23:59, Общество Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным 17 авг, 23:54, Политика NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК 17 авг, 23:28, Политика Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии 17 авг, 23:25, Общество В Сургуте разлилась нефть на площади 8,6 тыс. кв. м 17 авг, 23:06, Общество Захарова шуткой отреагировала на решение Госдепа урезать помощь Сирии 17 авг, 22:52, Политика Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах 17 авг, 22:44, Политика Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе» 17 авг, 22:34, Финансы На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств 17 авг, 22:27, Общество
Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса
Политика, 05:46
0
Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса
Экс-чиновник признал себя виновным во лжи ФБР и рассказал о своих встречах с российскими должностными лицами перед выборами 2016 года. За это, как считает спецпрокурор, экс-советника Трампа надо приговорить к шести месяцам тюрьмы
Роберт Мюллер(в центре) (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер рекомендовал в ходе судебного заседания приговорить экс-советника нынешнего президента США Дональда Трампа ​Джорджа Пападопулоса к шести месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний сотрудникам ФБР. Они пытались выяснить, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Reuters.

В октябре прошлого года Пападопулос, как напоминает агентство, признал себя виновным во лжи агентам ФБР. Решение относительно него суд теперь должен огласить 7 сентября.

Согласно переданному Мюллером судье меморандуму, Пападопулос солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России. Ложные показания экс-советника Трампа, по его версии, распространялись и на встречу американского чиновника с неким профессором, который якобы заявил, что у России его компромат на соперника Трампа в президентской гонке — кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Преступление обвиняемого было серьезным и нанесло ущерб расследованию правительством [США] вмешательства России в президентские выборы 2016 года», — говорится в меморандуме Мюллера. Ответчик, как отмечает также в документе спецпрокурор, «лгал, чтобы скрыть свои контакты с русскими и российскими посредниками во время [президентской] кампании». Ложные показания сотрудникам ФБР он, как напомнил Мюллер, дал 27 января 2017 года — «на ранней стадии расследования дела, когда принимались ключевые для следствия решения, в том числе относительно того, кого нужно допрашивать и когда».​

NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа
Политика

Наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штраф в размере $9,5 тыс. за такие действия было бы «уместным и оправданным», говорится в заключении спецпрокурора по «российскому делу».

Пападопулос, как также рассказал судье Мюллер, не в полной мере сотрудничал со следствием и «не оказывал существенной помощи». Большую часть информации он, по данным спецпрокурора, выдал сотрудникам правоохранительных органов только тогда, когда следователи показали ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения, которые им удалось достать после обыска дома у экс-чиновника.​

Пападопулос, как напоминает Reuters, невольно сыграл ключевую роль в начале расследования ФБР возможного сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими чиновниками (впоследствии президент США неоднократно отзывался об этом деле как об «охоте на ведьм»).

Выпивая в лондонском баре в мае 2016 года, Пападопулос сказал австралийскому послу в Великобритании, что русские взломали почту и получили тысячи писем, которые могут нанести ущерб президентской кампании Клинтон. Когда эти электронные послания спустя два месяца действительно начали появляться в средсвах массовой информации, австралийский дипломат передал все, что слышал от экс-советника Трампа дипломатам из США, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.​ Ранее, в декабре прошлого года, эту историю со ссылкой на собственных собеседников также описывала газета The New York Times.

Следствие, как также уточняло издание, выяснило, что еще в 2016 году Пападопулос хотел свести Трампа с российским руководством (в Кремле это неоднократно отрицали). Для этого, как полагают в Вашингтоне, в марте прошлого года экс-чиновник встретился в Италии с неким профессором. Источники The Telegraph утверждают, что это был почетный директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Собеседники NYT говорят, что он свел Пападопулоса с директором программы дискуссионного клуба «Валдай» Иваном Тимофеевым.

Повторно, как считают следователи, Пападопулос встретился с Мифсудом в Лондоне. Там ему была представлена женщина, выдающая себя за «племянницу президента России Владимира Путина». Politico позже назвало ее имя — это, по данным издания, была россиянка Ольга Виноградова. Она была рекомендована советнику Трампа как имеющая связи с высокопоставленными российскими чиновниками. При даче показаний ФБР Пападопулос назвал ложную дату встречи с ней, так что она попадала на время до начала его работы в предвыборном штабе нынешнего американского лидера.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «российское дело» , Роберт Мюллер , Вашингтон
Главное
СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook Технологии и медиа
Материалы по теме
Трамп счел необоснованным расследование «российского вмешательства» Политика
Конгрессмен связал события в Шарлоттсвилле с «вмешательством России» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter