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NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа
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NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа
Политика, 30 дек, 23:35
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NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа
Расследование дела о вмешательстве России в выборы США началось после того, как советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос, «сильно выпив», рассказал об имеющемся у России, по его данным, компромате на Хиллари Клинтон, узнала NYT
Джордж Пападопулос (Фото: @GeorgePapa19 (twitter.com/GeorgePapa19))

Вашингтон начал расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года после того, как советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, «сильно выпив», рассказал австралийскому дипломату о том, что у Москвы, по его данным, есть политический компромат на основного соперника нынешнего главы США в президентской гонке — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали знакомые с ситуацией четыре нынешних и бывших американских и иностранных чиновника.

Встреча Пападопулоса и дипломата из Австралии, по их словам, произошла в одном из лондонских баров. Когда именно это случилось собеседники NYT не уточняют. Также не говорят они и том, что именно советник Трампа сказал тогда представителю дипмиссии, однако подчеркивают, что примерно за три недели до этого Пападопулосу рассказали, что у Москвы были «тысячи, вероятно, украденных писем», которые могли бы повредить кампании Клинтон.

После этого информация, которую советник Трампа передал дипломату, оказалась в Федеральном бюро расследований (ФБР), замечает NYT, — об этих данных «австралийские официальные лица рассказали своим американским коллегам», уточняют источники. ФБР сразу же, по их словам, открыло расследование. Оно, по данным NYT, стало «одним из наиболее тщательно охраняемых секретов в США».

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Однако помимо слов Пападопулоса, как признают собеседники газеты, у американского ведомства также была информация от «дружественных правительств, в том числе властей Великобритании и Голландии». Кроме того, «обеспокоенность» спецслужбы США вызвала поездка в Москву другого советника Трампа, Картера Пейджа, отмечают собеседники газеты.

Ранее Пападопулос, как напоминает NYT, признал себя виновным в даче ФБР ложных показаний и теперь в рамках «российского дела» сотрудничает со следствием. По этому производству он проходит как свидетель. Следствие выяснило, что в 2016 году Пападопулос хотел свести Трампа с российским руководством (в Кремле это неоднократно отрицали). Для этого, как полагают в Вашингтоне, в марте прошлого года он встретился в Италии с неким профессором. Источники The Telegraph утверждают, что это был почетный директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Собеседники NYT говорят, что он свел Пападопулоса с директором программы дискуссионного клуба «Валдай» Иваном Тимофеевым.

Повторно, как считают следователи, Пападопулос встретился с Мифсудом в Лондоне. Там ему была представлена женщина, выдающая себя за «племянницу президента России Владимира Путина». Politico позже назвало ее имя — это, по данным издания, была россиянка Ольга Виноградова. Она была рекомендована советнику Трампа как имеющая связи с высокопоставленными российскими чиновниками. При даче показаний ФБР Пападопулос назвал ложную дату встречи, так что она попадала на время до начала его работы в предвыборном штабе Трампа.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: выборы США , США Россия , «российское дело»
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