WSJ назвала критически важный вопрос в поставках Patriot на Украину

Время — критически важный вопрос в поставках Patriot на Украину, особенно в условиях ультиматума Трампа о 50 днях для ввода санкций против России, говорят чиновники. Москва осуждает военную помощь Киеву

Критически важным вопросом в поставках Patriot на Украину является время, которое потребуется для поставки дополнительных вооружений. Об этом The Wall Stret Journal заявили американские и европейские чиновники. По их словам, это требование актуально в условиях ультиматума президента США Дональда Трампа о 50 днях для ввода санкций против России.

Администрация Трампа теперь будет корректировать запланированные будущие поставки вооружений, отдавая приоритет тем союзникам, кто будет поставлять свое оружие Украине, сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник. Именно поэтому США проинформировали Швейцарию о том, что им системы Patriot будут поставлены с задержкой.

В частности, комплексы Patriot быстрее, чем Берн, получит Германия: страна имеет возможность поставить на Украину два ЗРК, говорят три американских чиновника.

В течение следующей недели США, вероятно, заключат новые соглашения с союзниками о высвобождении вооружений для их отправки Киеву, пишет WSJ. Министр обороны Пит Хегсет в понедельник должен провести виртуальную встречу с другими руководителями оборонных ведомств стран НАТО, чтобы обсудить помощь Украине.

В среду 23 июля отдельное заседание с участием стран, у которых есть комплексы Patriot, проведет верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич.

Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для поражения различных воздушных целей и оснащенный управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет.

Трамп 14 июля заявил, что США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — Киеву их отправят европейские страны, а Вашингтон восполнит их арсеналы.

Две системы Patriot для Украины предложила купить Германия, еще одну — Норвегия. Генсек НАТО Марк Рютте назвал в числе потенциальных поставщиков Данию, Нидерланды, Эстонию и другие европейские страны. Гринкевич говорил, что получил указание поставить системы Киеву как можно скорее.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле полагают, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.

В тот же день, 14 июля, Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней.

В Кремле заявления Трампа назвали «весьма серьезными» и пообещали проанализировать их. Россия ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Санкции западных стран Москва считает незаконными, попытки давления на Россию власти называли бесполезными.