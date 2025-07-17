США проинформировали Швейцарию о задержке поставок систем Patriot
Пентагон задержит поставку систем Patriot в Швейцарию из-за поставок на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Федеральным советом Швейцарии.
Там указали, что получили соответствующее уведомление от министерства обороны США. «США хотят усилить свою поддержку Украины», — говорится в сообщении на сайте Совета. Уведомление от США получили 16 июля.
Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году. Поставки должны были начаться в 2027 году.
«Швейцария получит свои системы позже запланированного срока. Пока неясно, сколько систем будет затронуто и затронут ли также поставки управляемых ракет», — сообщили в Совете.
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