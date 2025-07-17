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Политика ,  
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WSJ узнала о трудностях Patriot с перехватом российских ракет на Украине

WSJ: более маневренные ракеты России обошли радары Patriot на Украине
Европейская ПВО может оказаться лучше американских систем Patriot и призвана «бросить ей вызов», сообщили источники WSJ. Речь идет о зенитном ракетном комплексе SAMP/T
SAMP/T (Mamba)
SAMP/T (Mamba) (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Новая версия европейской противовоздушной обороны SAMP/T (Mamba) «бросает вызов» американскому оружию Patriot и может оказаться лучше него, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военного консультанта компании Eurosam — производителя ПВО — Эрика Табакки, представителя Министерства обороны Италии и украинских чиновников.

SAMP/T (Mamba) — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Система предназначена для уничтожения различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, дроны, крылатые и баллистические ракеты, и считается европейским аналогом американского Patriot.

По словам Табакки, радар SAMP/T способен совершать один оборот в секунду, просматривая небо более чем на 220 миль (354 км). По словам представителя армии США, новый радар Patriot только проходит испытания и будет принят на вооружение в 2029 году.

Еще один плюс европейской системы — для ее настройки требуется в шесть раз меньше людей. Тогда как вся система Samp/T может быть настроена всего 15 солдатами, армия США использует для тех же целей 90 солдат, говорится в материале.

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Тем не менее SAMP/T до сих пор был продан только в Италию и Францию — страны, которые его производят, — а также модифицированную версию отправили в Сингапур. Всего с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году компания получила 18 полных заказов.

Украинский чиновник заявил, что SAMP/T будет конкурировать с Patriot, поскольку американская система испытывает «все большие трудности на Украине», когда Россия вводит более маневренные баллистические ракеты.

За последние годы страны Европы заметно увеличили оборонные бюджеты. Основные причины этого — продолжающийся конфликт на Украине, сокращение гарантий военной поддержки со стороны США, недавнее давление США и позиция Дональда Трампа, требующего повышения вклада Европы в НАТО.

Так, на саммите в Гааге в конце июня страны НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Основные расходы на оборону вырастут с 2 до 3,5%, а остальную часть они нарастят за счет дополнительных трат, таких как кибербезопасность и модернизация дорог.

Россия воспринимает наращивание оборонных расходов НАТО как дестабилизирующий фактор и собирается соответствующим образом усиливать собственную безопасность.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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