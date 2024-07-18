Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты

О том, чтобы Запад сбивал над Украиной российские ракеты, не может быть и речи, с этим согласны союзники по НАТО, сказал Шольц. Польша ранее заявляла, что изучает идею, но не будет действовать без решения альянса

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией страны.

«Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», — сказал он журналистам (цитата по Die Zeit). Шольц также отклонил просьбу Зеленского о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России по военным целям.

Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Британии, призвал западные государства увеличить помощь для противодействия российским авиаударам. С просьбой сбивать над Украиной российские ракеты он обратился к США, Великобритании, Франции, Германии и Польше, заявив, что их «мужество может иметь решающее значение для мира».

Возможность перехвата в украинском воздушном пространстве ракет, выпущенных в западном направлении, предусмотрена в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности, который заключили Украина и Польша. В Варшаве заявляли, что изучают предложение, но не будут действовать без согласия НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и он «не станет частью конфликта».

Представитель Белого дома США Джон Кирби в апреле говорил, что Соединенные Штаты не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.