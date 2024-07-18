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Военная операция на Украине ,  
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Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
О том, чтобы Запад сбивал над Украиной российские ракеты, не может быть и речи, с этим согласны союзники по НАТО, сказал Шольц. Польша ранее заявляла, что изучает идею, но не будет действовать без решения альянса
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией страны.

«Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», — сказал он журналистам (цитата по Die Zeit). Шольц также отклонил просьбу Зеленского о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России по военным целям.

Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты
Политика
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Британии, призвал западные государства увеличить помощь для противодействия российским авиаударам. С просьбой сбивать над Украиной российские ракеты он обратился к США, Великобритании, Франции, Германии и Польше, заявив, что их «мужество может иметь решающее значение для мира».

Возможность перехвата в украинском воздушном пространстве ракет, выпущенных в западном направлении, предусмотрена в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности, который заключили Украина и Польша. В Варшаве заявляли, что изучают предложение, но не будут действовать без согласия НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и он «не станет частью конфликта».

Представитель Белого дома США Джон Кирби в апреле говорил, что Соединенные Штаты не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Владимир Зеленский ракеты дроны НАТО
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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