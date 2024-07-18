Путин предложил назвать сквер в Москве в честь бывшего главы ВС Лебедева

Путин рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил покойный, и присвоить его имя Российскому государственному университету правосудия

Владимир Путин и Вячеслав Лебедев, Кремль, Москва, 6 февраля 2024 года (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти покойного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева — в частности, он рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где тот жил, а также о присвоении его имени скверу.

Кроме того, правительство России вместе с ВС должно в течение полугода присвоить имя покойного главы суда Российскому государственному университету правосудия и учредить стипендии для студентов и аспирантов «за выдающийся вклад В.М. Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки».

Лебедев умер в феврале на 81-м году жизни. «Коммерсантъ» писал, что он скончался после продолжительной болезни. По данным издания, у него был рак. Лебедев занимал должность главы ВС с 26 декабря 1991 года, до этого, с 1989 года, он был председателем ВС РСФСР. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним приезжал Путин.

В день 80-летия глава ВС был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Путин тогда также отмечал его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

После смерти Лебедева Верховный суд возглавила Ирина Подносова. До этого она была заместителем председателя суда и главой судебной коллегии по экономическим спорам. Подносова окончила юрфак ЛГУ в один год с Путиным.