Путин предложил назвать сквер в Москве в честь бывшего главы ВС Лебедева
Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти покойного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева — в частности, он рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где тот жил, а также о присвоении его имени скверу.
Кроме того, правительство России вместе с ВС должно в течение полугода присвоить имя покойного главы суда Российскому государственному университету правосудия и учредить стипендии для студентов и аспирантов «за выдающийся вклад В.М. Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки».
Лебедев умер в феврале на 81-м году жизни. «Коммерсантъ» писал, что он скончался после продолжительной болезни. По данным издания, у него был рак. Лебедев занимал должность главы ВС с 26 декабря 1991 года, до этого, с 1989 года, он был председателем ВС РСФСР. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним приезжал Путин.
В день 80-летия глава ВС был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Путин тогда также отмечал его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
После смерти Лебедева Верховный суд возглавила Ирина Подносова. До этого она была заместителем председателя суда и главой судебной коллегии по экономическим спорам. Подносова окончила юрфак ЛГУ в один год с Путиным.
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