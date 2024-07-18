 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин предложил назвать сквер в Москве в честь бывшего главы ВС Лебедева

Путин рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил покойный, и присвоить его имя Российскому государственному университету правосудия
Владимир Путин и&nbsp;Вячеслав Лебедев, Кремль, Москва,&nbsp;6 февраля 2024 года
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев, Кремль, Москва, 6 февраля 2024 года (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти покойного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева — в частности, он рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где тот жил, а также о присвоении его имени скверу.

Кроме того, правительство России вместе с ВС должно в течение полугода присвоить имя покойного главы суда Российскому государственному университету правосудия и учредить стипендии для студентов и аспирантов «за выдающийся вклад В.М. Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки».

Путин предложил Подносовой «как следует поработать» над разгрузкой судов
Политика
Владимир Путин и Ирина Подносова

Лебедев умер в феврале на 81-м году жизни. «Коммерсантъ» писал, что он скончался после продолжительной болезни. По данным издания, у него был рак. Лебедев занимал должность главы ВС с 26 декабря 1991 года, до этого, с 1989 года, он был председателем ВС РСФСР. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним приезжал Путин.

В день 80-летия глава ВС был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Путин тогда также отмечал его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

После смерти Лебедева Верховный суд возглавила Ирина Подносова. До этого она была заместителем председателя суда и главой судебной коллегии по экономическим спорам. Подносова окончила юрфак ЛГУ в один год с Путиным.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Вячеслав Лебедев Верховный суд
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда
Политика
Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку
Политика
Кандидат на пост главы ВС назвала препятствие для возврата смертной казни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18:03
Отстраненный от должности генерал Шамарин частично признал вину Политика, 23:41
В Аланье задержали разыскиваемого Интерполом россиянина Общество, 23:33
На Украине арестовали дом и Maybach доверенного лица Януковича Политика, 23:21
Air India направит резервный борт за аварийно севшим в Красноярске рейсом Общество, 23:12
В Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton Общество, 23:09
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты Политика, 23:07
Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте» Политика, 22:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен по версии FourFourTwo Спорт, 22:35
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 22:33
МИД назвал недружественным отказ Чехии признавать паспорта без биометрии Политика, 22:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 22:30
Путин предложил назвать сквер в Москве в честь бывшего главы ВС Лебедева Политика, 22:16
На курортах юга России отключили свет из-за аварии Общество, 22:03
Во Франции полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады Спорт, 21:51