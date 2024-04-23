Путин предложил Подносовой «как следует поработать» над разгрузкой судов

Владимир Путин и Ирина Подносова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой поднял вопрос загруженности судов. Глава государства отметил необходимость решить эту проблему, сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них — это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал президент.

Верховный суд — высший судебный орган в России по гражданским, уголовным, административным, хозяйственным (экономическим) и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, арбитражным и мировым судам. Он осуществляет судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Согласно ст. 12 закона «О Верховном суде Российской Федерации» председатель органа назначается Советом Федерации на шесть лет. Верхняя палата парламента утвердила Подносову на эту должность 17 апреля.

Подносова стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля 2024 года его возглавлял Вячеслав Лебедев.

До назначения на должность главы Верховного суда Подносова была заместителем председателя суда и председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Образование она получила на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (с 1991 года — Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), где училась на одном курсе с Владимиром Путиным. После окончания вуза в 1975 году начала карьеру юриста. На работу в Верховный суд она пришла в 2020 году.