 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин предложил Подносовой «как следует поработать» над разгрузкой судов

Путин предложил Подносовой как следует поработать над разгрузкой судов
Владимир Путин и Ирина Подносова
Владимир Путин и Ирина Подносова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой поднял вопрос загруженности судов. Глава государства отметил необходимость решить эту проблему, сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них — это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал президент.

Верховный суд — высший судебный орган в России по гражданским, уголовным, административным, хозяйственным (экономическим) и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, арбитражным и мировым судам. Он осуществляет судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда
Политика
Ирина Подносова

Согласно ст. 12 закона «О Верховном суде Российской Федерации» председатель органа назначается Советом Федерации на шесть лет. Верхняя палата парламента утвердила Подносову на эту должность 17 апреля.

Подносова стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля 2024 года его возглавлял Вячеслав Лебедев.

До назначения на должность главы Верховного суда Подносова была заместителем председателя суда и председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Образование она получила на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (с 1991 года — Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), где училась на одном курсе с Владимиром Путиным. После окончания вуза в 1975 году начала карьеру юриста. На работу в Верховный суд она пришла в 2020 году.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Владимир Путин Ирина Подносова Верховный суд
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ирина Подносова фото

Ирина Подносова

председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
Материалы по теме
Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда
Политика
Комитет Совфеда поддержал Подносову в качестве главы Верховного суда
Политика
Путину рекомендовали Подносову на пост главы Верховного суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Названы города, где для ипотеки нужно получать две-три средних зарплаты Недвижимость, 17:46
Бывший тренер «Спартака» продлил контракт с «Астон Виллой» Спорт, 17:42
Путин предложил Подносовой «как следует поработать» над разгрузкой судов Политика, 17:41
В Минздраве заявили, что ошибочно внесли йод в список лекарств для учета Общество, 17:33
Эксперты на форуме РБК обсудили поддержку молодых предпринимателей Отрасли, 17:31
Как банки будут привлекать клиентов: от новых офисов до длинных вкладов Отрасли, 17:31
Греция дала категоричный ответ на вопрос о поставках С-300 на Украину Политика, 17:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Президент Германии раздал в Стамбуле 60 кг шаурмы. Видео Политика, 17:25
Алиев ответил фразой «нет таких планов» насчет ЕАЭС Политика, 17:21
Россия назвала четыре страны для возможного русского порта в Африке Бизнес, 17:18
Bloomberg узнал о риске санкций ЕС для десятка фирм за поставки России Политика, 17:17
RTL узнал дату начала суда по делу об экстрадиции Квинси Промеса Спорт, 17:16
В Люберцах актера из рекламы «Снежной королевы» задержали с 1 кг кокаина Общество, 17:07
В США призвали реформировать WADA после скандала с китайскими пловцами Спорт, 17:07