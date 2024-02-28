Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда Лебедевым

Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда

Путин, Медведев и Собянин приняли участие в церемонии прощания с главой Верховного суда. Траурное мероприятие прошло в Доме союзов в Москве. Лебедев умер 23 февраля в 80 лет, его похоронят на Новодевичьем кладбище

Дмитрий Медведев на церемонии прощания с Вячеславом Лебедевым (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин простился с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов в Москве, сообщила пресс-служба Кремля

«Президент почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования его родным», — говорится в сообщении.

Траурное мероприятие в том числе посетили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на сайте Госдумы. Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Глава Верховного суда умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» называл причиной смерти рак — Лебедев скончался в больнице.

Он родился в Москве 14 августа 1943 года, возглавлял Верховный суд России с 1991-го, до этого был председателем Верховного суда РСФСР.

На свое 80-летие Лебедев был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. В соболезновании Путин отмечал его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки».