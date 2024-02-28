Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда
Президент России Владимир Путин простился с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов в Москве, сообщила пресс-служба Кремля
«Президент почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования его родным», — говорится в сообщении.
Траурное мероприятие в том числе посетили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на сайте Госдумы. Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Глава Верховного суда умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» называл причиной смерти рак — Лебедев скончался в больнице.
На свое 80-летие Лебедев был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. В соболезновании Путин отмечал его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки».
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