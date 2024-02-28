 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда

Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда Лебедевым
Путин, Медведев и Собянин приняли участие в церемонии прощания с главой Верховного суда. Траурное мероприятие прошло в Доме союзов в Москве. Лебедев умер 23 февраля в 80 лет, его похоронят на Новодевичьем кладбище
Дмитрий Медведев на церемонии прощания с&nbsp;Вячеславом Лебедевым
Дмитрий Медведев на церемонии прощания с Вячеславом Лебедевым (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин простился с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов в Москве, сообщила пресс-служба Кремля

«Президент почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования его родным», — говорится в сообщении.

Траурное мероприятие в том числе посетили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на сайте Госдумы. Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Глава Верховного суда умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» называл причиной смерти рак — Лебедев скончался в больнице.

В центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым
Общество
Вячеслав Лебедев
Он родился в Москве 14 августа 1943 года, возглавлял Верховный суд России с 1991-го, до этого был председателем Верховного суда РСФСР.

На свое 80-летие Лебедев был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. В соболезновании Путин отмечал его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки».

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Верховный суд Владимир Путин Дмитрий Медведев Сергей Собянин Москва Вячеслав Лебедев похороны
Материалы по теме
В центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым
Общество
В Верховном суде назвали дату прощания с председателем Лебедевым
Общество
Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах Пресс-релиз, 13:27
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой Политика, 13:27
Акции Beyond Meat взлетели на фоне публикации финансовой отчетности Инвестиции, 13:22
Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званном ужине Спорт, 13:21
Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда Политика, 13:18
Экспаты из стран БРИКС вместо западных: что арендуют иностранцы в Москве Недвижимость, 13:11
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 13:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Адель объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем Life, 13:07
Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion Общество, 13:05
Песков заявил о вызревании внутри Украины процессов, раскачивающих страну Политика, 13:04
В каких случаях ваша программа лояльности станет поводом для исков Pro, 13:02
Что такое эзотерика, почему в нее верят и может ли эзотерика навредить Социальная экономика, 13:02
В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании студента вуза Общество, 12:55
Курс биткоина превысил $59 тыс. впервые с 2021 года Крипто, 12:53