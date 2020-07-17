Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда

Окончившая юрфак ЛГУ в один год с Владимиром Путиным Ирина Подносова рекомендована к назначению заместителем главы Верховного суда. Решение о ее назначении должен принять Совфед

Ирина Подносова (Фото: Ленинградский областной суд)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного суда и председателя его судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

«Желаем удачи, успехов, всего доброго», — сказал во время заседания председатель ВККС Николай Тимошин. Подносовой не было задано ни одного вопроса, коллегия рекомендовала ее к назначению сразу, передают «Открытые медиа».

Подносова в ответ отметила коллектив Второго апелляционного суда как «лучший, с которым приходилось работать».

Ранее в пятницу ВККС прекратила полномочия Олега Свириденко в качестве судьи, а также заместителя председателя Верховного суда и главы судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Прекращение полномочий объяснили тем, что Свириденко сам подал заявление об уходе в отставку.

Ирина Подносова — бывшая однокурсница президента России Владимира Путина, она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) в 1975 году, так же как и глава государства. В 1990—2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сперва судьей, а потом председателем суда. В 2013 году она была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году — его председателем, а в 2018 году стала главой Второго апелляционного суда.