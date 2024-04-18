Совфед опубликовал постановление о назначении главы Верховного суда
Постановление о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в документе.
Постановление вступило в силу накануне, 17 апреля. Тогда Совет Федерации на заседании утвердил кандидатуру Подносовой — 167 сенаторов проголосовали за.
Подносова стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. Ее назначили после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд последние 34 года — с 1991 года. Он умер 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет.
Ранее Подносова была одним из заместителей Лебедева. Она работала в Верховном суде с 2020 года — руководила судебной коллегией по экономическим спорам.
Председателя Верховного суда назначают на шесть лет с возможностью продления полномочий неограниченное число раз.
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