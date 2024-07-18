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Выборы президента США ,  
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Джей Ди Вэнс принял выдвижение на пост вице-президента вместе с Трампом

Джей Ди Вэнс согласился на выдвижение на пост вице-президента вместе с Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Вэнс — сенатор-республиканец от штата Огайо, прежде критиковал Трампа, однако позднее изменил свое мнение о нем. Трамп выдвинул его кандидатуру в паре с собой 15 июля, когда сам стал кандидатом от Республиканской партии

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально принял выдвижение на пост вице-президента в паре с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом . Об этом он объявил, выступая с речью на Национальном съезде Республиканской партии, передает CNN.

«Я официально принимаю ваше выдвижение [меня] на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», - сказал он.

15 июля на съезде Республиканской партии Трамп официально стал кандидатом в президенты США, своим вице-президентом он объявил Вэнса. Действующий президент Джо Байден назвал того «клоном Трампа», а вице-президент Камала Харрис вызвала его на дебаты.

Байден назвал кандидата в вице-президенты Вэнса клоном Трампа
Политика
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Джеймс Дэвид Вэнс (справа)

По информации CNN, кандидатуру Вэнса Трампу предлагал в том числе бизнесмен Илон Маск. Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) писали , что он решил стать спонсором кампании Трампа. По информации WSJ, бизнесмен решил ежемесячно жертвовать на нее $45 млн.

Вэнсу 2 августа исполнится 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022 году.

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Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс выборы президента вице-президент
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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