Axios узнал, как Демпартия США собралась подавить «бунт» против Байдена

Нацкомитет Демпартии США планирует провести досрочное виртуальное голосование по выдвижению Байдена в президенты уже в конце июля или начале августа. Оно должно было состояться на съезде партии в конце августа

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Национальный комитет Демократической партии США планирует досрочно провести голосование по выдвижению действующего главы государства Джо Байдена в качестве кандидата в президенты, узнал Axios. Собеседники издания сообщили, что виртуальная «перекличка» партийных делегатов может состояться в период с 29 июля по 5 августа.

Тем самым, команда Байдена рассчитывает подавить «бунт демократов», которые призвали действующего президента снять свою кандидатуру с гонки после провальных дебатов 27 июня. К настоящему моменту с подобным призывом публично выступили 19 членов Палаты представителей и один сенатор, а также некоторые доноры партии и даже голливудские знаменитости, включая Джорджа Клуни.

Возможность проведения голосования до партийного съезда, который пройдет в Чикаго 19 — 22 августа, обсуждалась и раньше. Правда, по иной причине — срок подачи документов для включения в бюллетени в Огайо истекал за две недели до конвенции демократов, 7 августа. Однако недавно губернатор штата Огайо Майк Девайн подписал закон, который продлил сроки до 1 сентября. Несмотря на призывы к снятию Байдена с гонки, пока он остается фактически безальтернативным кандидатом: в ходе внутрипартийных выборов, которые завершились 8 июня, президент заручился поддержкой около 3,9 тыс., или почти 99% партийных делегатов. Для выдвижения ему было бы достаточно всего половины — 1895 делегатов.

В Национальном комитете Демпартии США подтвердили Axios, что рассматривают вариант с виртуальным голосованием — подобное проводилось и в 2020 году, когда партийный съезд пришлось проводить в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. «Мы с нетерпением ждем возможности выдвинуть кандидатуру Джо Байдена путем виртуальной переклички и отпраздновать это событие с фанфарами в Чикаго в августе вместе с 99% делегатов, которые поддерживают тандем Байден — Харрис», — заявил глава комитета Джейми Харрисон. При этом в организации отказались сообщать точные сроки подобного голосования.

Подобное решение вызвало тревогу у партийных делегатов, и некоторые из них призывают своих соратников дать Нацкомитету отпор.

В ответ на многочисленные призывы сняться с выборов, 8 июля Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе. Член палаты представителей США Ллойд Доггетт, первый из демократов призвавший Байдена сняться с президентской гонки, заявил, что те, кто пытаются провести голосование досрочно, чтобы заплатить президента, тем самым «игнорируют его собственные слова, приглашающие любого, кто сомневается в его выдвижении, сделать это на съезде».



