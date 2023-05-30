В России объявили в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского

В розыск также объявили главкома ВСУ Залужного. Против него и других украинских военачальников в конце прошлого года СК возбудил уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны из-за Мариуполя

Александр Сырский (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Российское МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства. Его разыскивают «по статье УК», говорится в ней.

Ранее 30 мая стало известно, что МВД объявило в розыск главкома украинской армии Валерия Залужного.

В конце прошлого года Следственный комитет возбудил против него и «иных должностных лиц Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований» уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

СК тогда сообщал, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы украинской Нацгвардии «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города». Из-за этого мирные жители, «перемещаясь в поисках пропитания», «стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», заявили в ведомстве.

По данным СК, в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а после полного взятия и обследования города их число превысило 3 тыс.

Ущерб от использования украинскими ВС Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях составил более 176 млрд руб., добавили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 апреля 2022 года доложил о взятии под контроль Мариуполя российскими военными. При этом он отметил, что украинские бойцы остаются на территории завода «Азовсталь». Штурм завода отменили, а его территорию блокировали. К середине мая с завода вышли все украинские бойцы. Они сдались в плен.