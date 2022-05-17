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Канцлер Австрии назвал неактуальным вопрос о членстве страны в НАТО

Канцлер Карл Нехаммер заявил, что понимает желание Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО, но в случае с Австрией об этом речи не идет. По словам министра обороны страны, «нейтралитет в сердце австрийцев»
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Global Look Press)

Вопрос вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, заявил во время визита в Прагу канцлер Карл Нехаммер. Об этом сообщает OE24.

«Для Австрии этот вопрос не актуален», — сказал он и добавил, что страна находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые имеют общую границу с Россией. По словам канцлера, он понимает, почему Скандинавские страны хотят присоединиться к оборонному альянсу, но в случае с Веной «об этом речи не идет».

Нехаммер повторил тезис, который высказывал до начала российской военной операции на Украине: «Австрия была, есть и останется нейтральной».

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Похожую точку зрения ранее выразила глава Минобороны страны Клаудия Таннер, заявив, что «нейтралитет в сердце австрийцев». В то же время, добавила она, нейтралитет необходимо обсуждать как в обществе, так и в парламенте, особенно с учетом российской операции.

Австрия придерживается политики нейтралитета с 1955 года, но тесно сотрудничает с НАТО. В частности, в мае Вена возобновила взаимодействие с блоком по программе «Партнерство во имя мира» (программа двустороннего военного сотрудничества НАТО со странами, не входящими в альянс). В 2017 году его заблокировала Турция в ответ на отказ Вены поддержать членство страны в ЕС.

Накануне Reuters сообщил, что укрепление связей с НАТО начала обсуждать Швейцария. Представитель Минобороны страны Паэлви Пулли заявила агентству, что «в конечном счете возможны изменения в интерпретации нейтралитета». Глава ведомства Виола Амерд считает, что Швейцарии следует более тесно сотрудничать с НАТО, но не присоединяться к альянсу.

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17 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Документы рассмотрит Североатлантический совет, после этого соглашение должно быть ратифицировано во всех 30 странах блока. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее обещал, что если Хельсинки и Стокгольм захотят присоединиться к альянсу, они оперативно получат положительный ответ. По словам президента России Владимира Путина, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы, но расширение военной инфраструктуры на территории Скандинавских стран, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Австрия НАТО Карл Нехаммер канцлер Финляндия Швеция
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