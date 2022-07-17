Politico узнала об исключении из санкций ЕС на российское золото
ЕС исключил ювелирные украшения из запрета на импорт российского золота, пишет Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
По данным издания, в черновике говорится о запрете на «покупку, импорт или транспортировку, напрямую или косвенно, золота в соответствии с Приложением XXVI». В этом приложении говорится, что речь идет о порошковом, необработанном или полуобработанном золоте, золотых монетах и ломе, а украшения в нем не упоминаются.
Politico уточняет, что оказавшийся в его распоряжении проект еще не одобрили страны — члены ЕС.
15 июля Еврокомиссия предложила новые меры по усилению эффективности уже введенных против России санкций — то, что агентство Reuters назвало «шестым с половиной» пакетом антироссийских мер. Туда вошел и запрет на импорт золота. Кроме того, ЕК решила расширить список товаров двойного назначения, запрещенных ко ввозу в Россию.
До этого сообщалось, что эти меры войдут в седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Euractiv в четверг писал, что его могут согласовать в течение недели. По данным издания, планировались также новые санкции против физических и юридических лиц.
Идея запретить импорт российского золота стала обсуждаться незадолго до саммита G7, который прошел в конце июня. В коммюнике стран «семерки» по итогам встречи в Германии говорилось о стремлении сократить доходы Москвы от экспорта золота.
Россия — один из крупнейших экспортеров этого металла. По данным Минфина и ФТС, в прошлом году российские предприятия произвели 346,4 т золота, большая часть продукции (87%) пошла на экспорт, который принес $17,4 млрд, следует из данных Минфина и ФТС.