Politico узнала об исключении из санкций ЕС на российское золото

Запретить импорт российского золота 15 июля предложила Еврокомиссия. Теперь эту и некоторые другие меры должны одобрить страны ЕС. При этом в проекте документа в числе запрещенных ко ввозу золотых изделий не упомянуты украшения

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

ЕС исключил ювелирные украшения из запрета на импорт российского золота, пишет Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

По данным издания, в черновике говорится о запрете на «покупку, импорт или транспортировку, напрямую или косвенно, золота в соответствии с Приложением XXVI». В этом приложении говорится, что речь идет о порошковом, необработанном или полуобработанном золоте, золотых монетах и ломе, а украшения в нем не упоминаются.

Politico уточняет, что оказавшийся в его распоряжении проект еще не одобрили страны — члены ЕС.

15 июля Еврокомиссия предложила новые меры по усилению эффективности уже введенных против России санкций — то, что агентство Reuters назвало «шестым с половиной» пакетом антироссийских мер. Туда вошел и запрет на импорт золота. Кроме того, ЕК решила расширить список товаров двойного назначения, запрещенных ко ввозу в Россию.

До этого сообщалось, что эти меры войдут в седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Euractiv в четверг писал, что его могут согласовать в течение недели. По данным издания, планировались также новые санкции против физических и юридических лиц.

Идея запретить импорт российского золота стала обсуждаться незадолго до саммита G7, который прошел в конце июня. В коммюнике стран «семерки» по итогам встречи в Германии говорилось о стремлении сократить доходы Москвы от экспорта золота.

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Россия — один из крупнейших экспортеров этого металла. По данным Минфина и ФТС, в прошлом году российские предприятия произвели 346,4 т золота, большая часть продукции (87%) пошла на экспорт, который принес $17,4 млрд, следует из данных Минфина и ФТС.