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Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Солист рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии, которое на него завели после концерта в Уфе, материалы переданы в суд в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель юрист Павел Чиков в Telegram.

«Юрий Юлианович чтит Конституцию и гарантированные ею права. Материал о дискредитации части тела верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ движется из Уфы в Петербург. В Дзержинском суде [Санкт-Петербурга] его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ», — написал Чиков.

К публикации он прикрепил фотографию заявления, в котором написано: «В соответствии со статьей 51 Конституции РФ от дачи показаний отказываюсь». Заявление датировано 18 мая.

«Полагаю в действиях моего доверителя нет никаких нарушений закона, нет состава административных правонарушений, и мы эту позицию будем в суде отстаивать, добиваться прекращения дела», — сказал РБК Передрук.

Он также сообщил, что дело передали по месту жительства Шевчука по его ходатайству. Пока неизвестно, где находится дело, но рассматриваться оно будет в петербургском суде, пояснил адвокат. «Физически оно может быть еще в Уфе, может следовать в Петербург. Но оно должно поступить в Дзержинский районный суд, где его будут рассматривать», — уточнил Передрук.

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В пресс-службе петербургских судов подтвердили, что дело Шевчука передали в Дзержинский районный суд, и пообещали сообщить о его поступлении, процитировав песню ДДТ «О свободе».

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«Серая ночь, в окнах дымит рассвет,

Солнце взойдет, а может быть больше нет,

Ночь без любви, пусты между людьми мосты,

Нет ничего, есть только ты...», — написали в пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram.

О том, что на Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе, сообщил накануне продюсер Радмир Усаев. По его словам, после окончания выступления, за кулисы прошли представители силовых структур, «изолировали» Шевчука от группы и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний музыканта. Шевчук во время концерта выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина».

Позднее в пресс-службе судов Башкирии уточнили РБК, что протокол составлен по ст. 20.3.3 КоАП по дискредитации Вооруженных сил. Данная статья предусматривает административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Закон об административной ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» президент Владимир Путин подписал 4 марта. Согласно статистике ГАС «Правосудие», на 14 апреля в российские суды поступило более 600 дел по этой статье.

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Теги
Юрий Шевчук ДДТ дискредитация Вооруженные силы России административное правонарушение
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