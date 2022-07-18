Лавров призвал Запад «играть не по шулерским правилам»
Основой внешней политики Запада являются провокационные инсценировки, которые «ведут к поиску все новых театров военных действий», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в своей статье для «Известий».
«Весь смысл алгоритма западной политики: состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней, перекрывая доступ населения к альтернативным сведениям и оценкам», — написал он, добавив, что опровержения подобных сообщений игнорируются либо упоминаются «мелким шрифтом».
Лавров перечислил некоторые из предполагаемых инсценировок в разных странах мира, результатом которых становилась вооруженная агрессия. Также он указал, что именно после сообщений о произошедшем в городе Буча Киевской области в переговорах России и Украины возникла пауза, хотя до этого в процессе «забрезжил свет».
«Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права», — заявил Лавров.
В начале апреля журналисты Reuters и других СМИ сообщили об обнаружении в городе тел убитых мирных жителей. В российском Минобороны назвали эту информацию провокацией для очернения России, такую же оценку дал ситуации президент Владимир Путин.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В конце марта на очередном раунде переговоров между Россией и Украиной Киев передал представителям Москвы свои предложения по путям решения конфликта. Однако на ответный документ от Москвы реакции не последовало, и глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил о «замораживании» переговоров с Киевом. Украинская сторона объясняла изменения отношения к переговорному процессу сообщениями о Буче.
Украина и западные страны неоднократно говорили, что новый этап переговоров с Россией возможен при достижении Киевом «сильной позиции». В частности, глава украинской делегации Давид Арахамия выразил мнение, что этого можно будет достичь прежде всего благодаря поставкам западного оружия. В августе украинские военные планируют контрнаступление, что может усилить переговорную позицию, добавлял он.
Российские власти считают, что именно Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию конфликта. В Белом доме подчеркивали, что решение о ходе переговоров принимают власти Украины, а позиция США заключается в помощи для достижения прогресса на поле боя и в дипломатии.