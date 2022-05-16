Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн

Министры иностранных дел стран Европейского союза решили выделить Киеву военную помощь в размере €500 млн, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

«Мы решили выделить дополнительно €500 млн для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает €2 млрд», — сказал Боррель, уточнив, что речь идет в том числе о танках, артиллерии и других видах вооружения.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что военная помощь от Европейского фонда мира «носит безвозмездный характер», в отличие от других видов поставок оружия Киеву.

13 мая немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники писала, что страны G7 планируют предоставить финансовую поддержку Украине на €30 млрд. Такая сумма была рассчитана исходя из того, что боевые действия на Украине закончатся в течение года, пишет Spiegel. Финансовую помощь предоставят Киеву в виде займов и грантов, украинской стороне не придется возвращать всю сумму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что с конца февраля по май Киев получил более $12 млрд в качестве военной помощи.

В Кремле говорили, что поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности.