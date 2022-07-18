Экс-командующий НАТО оценил сроки спецоперации России на Украине
Военная спецоперация России на Украине может продлиться еще четыре—шесть месяцев и завершиться «замороженным конфликтом», подобно результатам Корейской войны, заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Business Insider.
«Я вижу, что это ведет к окончанию Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся вражде», — сказал он.
Спецоперация России началась более четырех месяцев назад — 24 февраля. В начале марта министр обороны Сергей Шойгу говорил, что она продлится до достижений поставленных целей. В качестве таковых президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» Украины. Спустя месяц, в начале апреля, в Кремле выражали надежду на завершение спецоперации «в обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.
При этом глава Росгвардии Виктор Золотов в середине марта заявил, что «спецоперация идет не так быстро, как хотелось бы». Такую ситуацию он объяснил тем, что «нацисты прячутся за спинами мирных граждан». В мае аналогичную мысль озвучил белорусский президент Александр Лукашенко: «Я это ощущаю так, что операция эта затянулась». Он отметил при этом, что «не настолько погружен в проблему». В Кремле в ответ заверили, что спецоперация идет по плану.
Путин в конце июня заявил, что сроки спецоперации связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь, а потому подгонять военных было бы неправильно. «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», — добавил президент.
Власти Украины хотели бы завершить боевые действия к концу года, до начала зимы, рассказали неназванные собеседники Reuters о содержании выступления президента Владимира Зеленского перед лидерами G7. Немецкий канцлер Олаф Шольц при этом говорил, что «никто не знает» сроки завершения спецоперации. Он назвал Путина «лидером великой страны», которая обладает значительным объемом ресурсов, а потому может «продолжать достаточно долго».