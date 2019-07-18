США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив

США будут «агрессивно» добиваться свободного прохода кораблей в Персидский залив. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, передает Reuters.

«В настоящее время мы обсуждаем с международным сообществом право о свободе судоходства на Ближнем Востоке, которое будет включать в себя проход к Ормузскому и Баб-аль-Мандебскому проливам», — добавил Маккензи.

Он также отметил, что США не считают неизбежной войну с Ираном и не стремятся к ней, при этом государство хочет удержать Исламскую Республику «от дестабилизирующих и злонамеренных действий в регионе».

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Он проходит вдоль берегов Ирана, Омана и ОАЭ.

Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.