Трамп отказался от сказанных на встрече с Путиным слов о вмешательстве

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, отказался от своих слов, которые он произнес на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 16 июня в Хельсинки, сообщает Associated Press.
«Я согласен с выводами нашего разведывательного сообщества о том, что вмешательство России на выборах в 2016 году имело место», — сказал Трамп.
При этом он добавил, что «это могли быть и другие люди». «Никакого сговора вообще не было», — подчеркнул американский президент.
Также Трамп пояснил свое высказывание на встрече с Путиным. Президент США отметил, что во фразе про вмешательство он забыл вставить частицу «не». Как заявил Трамп, предложение, сказанное им накануне должно было звучать следующим образом: «Я не вижу причин, почему я не хотел бы, или почему это была бы не Россия».
В преддверии встречи с Путиным Трамп связал вмешательство в американские выборы 2016 года с периодом, когда у власти находился его предшественник Барак Обама, а не он сам.
Дело о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года расследуется в Вашингтоне с прошлого года. Трамп отзывался об этом производстве как об «американском позоре» и «охоте на ведьм». 13 июля в этом деле появились новые обвиняемые. Так, Минюст США объявил, что 12 сотрудников российской разведки подозреваются во взломе компьютерных сетей соперника Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Москве обвинения в отношении сотрудников спецслужб России сочли «информационной атакой».