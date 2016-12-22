Путин рассказал о представшей перед болельщиками реальной России

Иностранные болельщики, посетившую Россию во время мирового первенства по футболу, увидели не потемкинскую деревню, созданную на короткий срок, а страну, какой она стала в результате последовательного курса российских властей

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Россия предстала перед болельщиками чемпионата мира по футболу такой, какая она на самом деле есть, заявил президент России Владимир Путин во время Московского урбанистического форума, передает корреспондент РБК.

«Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему», — сказал Путин.

По его словам, страна меняется, и это результат последовательного и долгосрочного курса российских властей. «Мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции прежде всего в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», — заявил президент России.

Ранее президент уже говорил, что чемпионат мира по футболу способствовал разрушению стереотипов о нашей стране. По словам президента, у каждого иностранца была возможность убедиться, что «Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто в нее приезжает».

Он также объявил, что власти обдумают вопрос об упрощении визового режима для «полюбивших Россию» болельщиков. 17 июля законопроект, предлагающий разрешить гостям ЧМ-2018 вернуться без оформления визы, предъявив «паспорт болельщика» (FAN ID), был внесен в Госдуму.

Чемпионат мира по ​футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля. Игры прошли в 11 городах России.