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Путин рассказал о гордости от прошедшего в России ЧМ-2018
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Путин рассказал о гордости от прошедшего в России ЧМ-2018
ЧМ-2018, 14:27
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Путин рассказал о гордости от прошедшего в России ЧМ-2018
Все россияне гордятся успехом, с которым прошел ЧМ-2018 в России, уверен Владимир Путин. На следующем чемпионате от сборной России будут ждать еще больших достижений, заявил президент
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, Джанни Инфантино и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вся Россия гордится тем уровнем, на котором прошел в стране чемпионат мира по футболу. Об этом президент Владимир Путин заявил на церемонии символической передачи полномочий на проведение следующего ЧМ Катару, передает пресс-служба Кремля.

«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами — вся страна — получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что на ЧМ-​​2022 Россия будет ждать от своей сборной еще больших результатов. На этот счет он пошутил над словами эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, сказавшего, что сборная Катара намерена повторить успех российской сборной на домашнем мундиале. «Единственное, что меня смутило в ходе сегодняшней церемонии — это ваша заявка на то, что ваша сборная повторит успех российской сборной на этом чемпионате. Потому что после выступления российской сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной на следующем еще больших результатов», — сказал президент.

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Ранее благодарность россиянам за проведение мундиаля выразила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Специально для этого она записала видеопослание на русском языке.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Владимир Путин
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