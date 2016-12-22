В Госдуму внесли законопроект о безвизовом режиме для болельщиков ЧМ

Законопроект, предполагающий разрешить гостям ЧМ-2018 вернуться в Россию без оформления визы, внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
«Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке», — сказал он.
Для того чтобы подтвердить, что человек, который хочет въехать в Россию, не оформляя при этом визу, болельщик, предлагается использовать персонифицированную карту зрителя ЧМ (Fan ID).
С предложением разрешить болельщикам безвизовый въезд до конца года президент России Владимир Путин выступил после финального матча мундиаля. ЧМ-2018 прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Чемпионом стала сборная Франции.
Чемпионат стал рекордным для ФИФА, прибыль организации составила $6,1 млрд, что на 6,7% больше, чем в 2014 году в Бразилии.