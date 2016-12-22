Путин рассказал о рухнувших благодаря ЧМ-2018 стереотипах о России

Приехавшие на мундиаль иностранцы увидели, что Россия — «это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто в нее приезжает», заявил президент

Фото: Антон Сергиенко / РБК

Президент Владимир Путин сообщил, что благодаря приезду иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу рухнули многие стереотипы о России. Об этом он заявил во время встречи с легендами мирового футбола в Кремле, передает «Интерфакс».

«Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», — поделился Путин. Люди, как добавил глава государства, «увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто в нее приезжает».

Праздничной атмосфере на мундиале, по мнению президента, во многом нужно быть благодарными российским любителям футбола. «Мы хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я ничего не буду комментировать. Но наши любители футбола воспринимают тех, кто к нам приехал поболеть за свои команды, как друзей, как людей общей расширенной футбольной семьи», — уверен Путин.

В связи с этим российские болельщики, как считает политик, «делают все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома, познакомились с нашей культурой и традициями». Причем иностранцев россияне, как заметил глава государства, знакомят с обычаями разных народов страны, так как матчи первенства проходят в разных городах и регионах России.

Звезд мирового футбола в Кремле российский президент принял 6 июля. На это мероприятие, согласно материалам на сайте главы государства, в частности, были приглашены лучший игрок чемпионата мира по футболу 2010 года в составе сборной Уругвая Диего Форлан, чемпион Европы 1988 года голландец Марко ван Бастен, шестикратный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, а также чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель и другие.

Чемпионат мира по ​футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.