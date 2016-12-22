Путин сообщил о грандиозных планах Собянина по развитию Москвы

У Сергея Собянина грандиозные планы по развитию столицы, рассказал Владимир Путин во время московского урбанистического форума. «Надеюсь, все они будут реализованы», — добавил президент

Владимир Путин и Сергей Собянин (слева направо) на Московском урбанистическом форуме – 2018 (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России о своих грандиозных планах по развитию столицы. Об этом сообщил сам Владимир Путин во время своего выступления на Московском урбанистическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Надеюсь, все они будут реализованы», — добавил президент, отметив, что Сергей Собянин готов брать на себя ответственность, а также идти на диалог с жителями столицы. Москва стала «законодательницей мод» по развитию городов, подчеркнул президент.

Менее чем через два месяца в столице пройдут выборы мэра. Действующий градоначальник Собянин будет принимать в них участие.

Путин также заявил, что обязательным условием развития российского урбанизма должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды.

«Современный город для людей — это прежде всего город экологического благополучия. Это значит,:город без свалок, с чистым воздухом и водой», — сказал президент.

По его словам, в целом власти готовы реализовать программу пространственного развития России, развивать транспорт, городскую среду, массово строить жилье. В России около 1100 городов, из них 900 — с населением менее 100 тыс. человек, и перед властями стоит задача помочь таким городам раскрыть свой потенциал, считает президент. «Предлагаю проработать механизмы конкуренции муниципальных и региональных властей по созданию комфортных условий, качества жизни», — сказал Путин.

Днем ранее Сергей Собянин поспорил на Московском урбанистическом форуме о перспективах развития Москвы с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Кудрин заявил, что дальнейшее развитие столицы представляет угрозу для российских регионов, так как она «впитывает» в себя людей со всей России. «Нельзя слишком развиваться дальше, чтобы агломерация стала еще больше. Есть свои реальные границы агломераций, чтобы они были комфортны для жизни», — сказал Кудрин.

Собянин в ответ возразил, что остановить рост Москвы не удавалось никогда, столица все равно «перешагнула и Бульварное, и Садовое кольцо» и уже «давно перепрыгнула через МКАД». «8 млн человек оказались за МКАД рядом с Москвой. Это реальный город. Они не имеют московской прописки, но они приезжают на работу к нам», — напомнил нынешний мэр, в заключение отметив, что Москва представляет собой не проблему, а «локомотив развития России».​

Сергей Собянин намерен участвовать в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября. О своем решении баллотироваться он объявил еще в мае, объяснив это тем, что «чувствует огромную ответственность за то, что происходит» в столице. Собянин также говорил, что любому другому человеку потребуется немало времени, чтобы разобраться в «огромном хозяйстве», из-за чего многие амбициозные проекты «могут превратиться в долгострой».

На выборы Собянин пошел как самовыдвиженец, однако о поддержке его кандидатуры ранее заявляла «Единая Россия». Помимо Собянина баллотируются кандидат от КПРФ Владимир Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов.

Необходимые 110 подписей муниципальных депутатов в Мосгоризбирком также подал бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин, однако комиссия отказала ему в регистрации, заявив, что три депутата отозвали свои подписи.