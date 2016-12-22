Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин увидел в дальнейшем развитии московской агломерации угрозу регионам России. Мэр столицы возразил, что развитие Москвы — это не угроза, а локомотив развития для всей страны

Алексей Кудрин и Сергей Собянин (Фото: Максим Змеев / Фотохост-агентство ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин ​во время Московского урбанистического форума поспорил с главой Счетной палаты и председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным о перспективах развития столицы, передает корреспондент РБК.

​Кудрин заявил, что «если инерционно подходить к развитию в России регионов, то Москва будет очень серьезно развиваться, впитывая в себя людей по всей России», что станет потерей для развития страны.

«Нельзя слишком развиваться дальше, чтобы агломерация стала еще больше. Есть свои реальные границы агломераций, чтобы они были комфортны для жизни», — сказал Кудрин.

В ответ на это Собянин заметил, что Кудрин предлагает «ограничить Москву в ее развитии». «Это живучая идея. В царское время ушли из Москвы, в советское всех неугодных высылали за 101 км, прописаться в Москве было невозможно», — отметил Собянин.

При этом, по его словам, столица все равно «перешагнула и Бульварное, и Садовое кольцо» и уже «давно перепрыгнула через МКАД».

«8 млн человек оказались за МКАД рядом с Москвой. Это реальный город. Они не имеют московской прописки, но они приезжают на работу к нам», — напомнил Собянин.

По его словам, любые попытки административно ограничить развитие города приведут к тому, что Россия не сможет быть мировым финансовым и экономическим центром, который конкурирует «не с Рязанью и Вологдой, а с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем». «Москва — это не проблема, а локомотив развития России», — заявил Собянин.

Ранее Собянин в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что Москва остается донором для других регионов. «Мы уже сегодня обеспечиваем трансферты федерального бюджета, которые помогают другим субъектам», — сказал Собянин в интервью. (цитата по «РИА Новости»).