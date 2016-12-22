Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы

Основатель СУ-155 Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы. В мэрии сочли политтехнологический ход с экс-владельцем СУ-155 неконструктивным, прокомментировал РБК политолог Игорь Рябов

Михаил Балакин (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Без «лужковского кандидата»

Депутату Мосгордумы, основателю СУ-155 Михаилу Балакину, выдвинутому кандидатом на выборы мэра Москвы партией «Союз горожан», комиссия Мосгоризбиркома (МГИК) отказала в регистрации на выборы​ в связи с недостаточным количеством собранных подписей муниципальных депутатов. Об этом заявила на заседании член избирательной комиссии Рима Кузнецова, передает «Интерфакс».

​По ее словам, Балакин предоставил в поддержку своего выдвижения 112 подписей депутатов, которые были собраны в 111 муниципальных образованиях, этого было достаточно для регистрации кандидата на пост мэра Москвы. Однако позже в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов, в которых они просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса кандидата Балакина. «В таких обстоятельствах следует считать, что Балакиным представлено 109 подписей муниципальных депутатов, собранных в 108 муниципальных образованиях, что является основанием для отказа в регистрации кандидата», — сказала Кузнецова. Соответствующее решение единогласно поддержали члены МГИК.

«Для меня это такая же неожиданность, как и для всех остальных. Это нонсенс какой-то, такого быть не может», — прокомментировал РБК отказ МГИК Михаил Балакин. Он не знает, кто именно из депутатов отозвал свои подписи. На вопрос, намерен ли он обжаловать решение Мосгоризбиркома, Балакин ответил, что сначала надо увидеть все материалы.

Бывший владелец СУ-155 добавил, что ему не известно, почему депутаты решили отозвать свои подписи. «Может быть, людей вызвали и сказали, что уволят с работы, если не отзовут подписи, — предположил Балакин. — Мои коллеги по избирательной кампании, за исключением Сергея Семеновича [Собянина], по жизни ничего из себя не представляют. Я единственный кандидат, который может повести реальную борьбу за кресло мэра. Может, возникло какое-то опасение [из-за этого]», — пояснил Балакин.

Балакин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы 20 июня. Балакин позиционировал себя на выборах как представителя «старой команды» бывшего мэра и «сторонника лужковской Москвы». По данным источника РБК, близкого к мэрии, в ходе предвыборной кампании он должен был олицетворять Лужкова, чтобы выгодно оттенять нынешнего мэра Собянина. У избирателей должно сложиться впечатление, будто идет борьба «старой», лужковской, и «новой», собянинской, Москвы, пояснял источник РБК.

Пресс-секретарь Юрия Лужкова в разговоре с РБК называл «откровенной ложью» информацию о том, что семья экс-градоначальника поддерживает кого-либо из кандидатов на выборах мэра Москвы, сообщает РБК. Представитель бывшего мэра заявил, что тем, кто запускает подобные «ложные новости», следует «избавиться от фантомных болей» и перестать искать во всем вмешательство Лужкова.

12 июля Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра: нынешнего градоначальника Сергея Собянина, выдвинутого от партии «Справедливая Россия» Илью Свиридова (112 подписей депутатов), выдвинутого от ЛДПР Михаила Дегтярева (115 подписей мундепов) и кандидата от КПРФ Вадима Кумина (114 подписей). Выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Избирательная кампания стартовала 9 июня. Для регистрации кандидатом в мэры необходимо собрать подписи 110 мундепов из трех четвертей московских районов. Самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей. Мосгоризбирком 2 июля закончил принимать документы на выдвижение кандидатов на выборы. Более 20 кандидатам, в том числе от демократического лагеря — экс-депутату Думы Дмитрию ​Гудкову, главе Красносельского совета депутатов Илье Яшину и журналисту Антону Красовскому, не удалось пройти муниципальный фильтр для регистрации на выборах.

Смена сценария

Что-то поменялось в магистральном сценарии мэрии, в рамках которого Балакин должен был зарегистрироваться, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Кандидатуру Балакина многие воспринимали как попытку вытащить на повестку московских выборов выигрышную в целом тему реновации, прокомментировал РБК политолог Игорь Рябов. Но, по его мнению, в мэрии сочли политтехнологический ход с экс-владельцем СУ-155 неконструктивным, поскольку вместе с таким кандидатом на повестке выборов могла возникнуть тема обманутых дольщиков. «А у Собянина в целом стоит на повестке только явка. Его штаб, уверенный в победе в первом туре, решил обойтись без рискованных технологий. Явку должен обеспечить авторитет власти, а не нетривиальные ходы», — заключил эксперт.