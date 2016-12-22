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«Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина в мэры Москвы
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«Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина в мэры Москвы
Выборы мэра Москвы, 15:12
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«Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина в мэры Москвы

Московское отделение партии «Единая Россия» поддержало выдвижение Сергея Собянина на пост мэра Москвы, сообщает корреспондент РБК.

В резолюции, принятой единогласно, сказано, что Москва «вошла в число лучших мегаполисов мира».

Депутат Мосгордумы Андрей Метельский, говоря о заслугах Собянина на посту градоначальника, отметил строительство новых станций метро, благоустройство улиц, борьбу с пробками и открытие парка «Зарядье». Метельский добавил, что решение обязательное для всех членов партии, никаких других кандидатов у «Единой России» быть не может. При этом партия поддержала идею провести встречи других кандидатов с мундепами. «Мы не боимся конкуренции», — заявил он.

Депутат Госдумы Владимир Ресин отметил, что за время правления Собянина удвоился бюджет Москвы. Телеведущая Арина Шарапова заявила, что в свое время Тюмень «рыдала», когда Собянин уехал в столицу. Глава Московской федерации профсоюзов и депутат Мосгордумы Михаил Антонцев сообщил, что еще на прошлой неделе федерация приняла решение о поддержке Собянина. Он занимает пост мэра Москвы с 2010 года.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, старт избирательной кампании был дан 9 июня. В выборах намерены участвовать более 20 человек, в том числе глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ).

От партии «Зеленые» кандидатом стал летчик-космонавт Сергей Ревин, позднее его кандидатура была снята в пользу действующего мэра столицы. Партия «Яблоко» приостановила 24 июня выдвижение своего кандидата, главы московского отделения Сергея Митрохина. В партии указали, что это произошло из-за отказа признать полномочия 14 новых делегатов и внести кандидатуру Митрохина в бюллетень.

В числе кандидатов 13 самовыдвиженцев, в том числе Собянин. Помимо него речь идет о журналисте Антоне Красовском, музыканте Сергее «Пауке» Троицком, предпринимателе Германе Стерлигове. Глава Красносельского муниципального района Илья Яшин 24 июня сообщил РБК, что снял свою кандидатуру.
Теги: Сергей Собянин , выборы мэра , Москва
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