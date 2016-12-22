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Bloomberg узнал о личном решении Трампа обвинить ГРУ до саммита с Путиным
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Bloomberg узнал о личном решении Трампа обвинить ГРУ до саммита с Путиным
Атаки хакеров, 09:50
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Bloomberg узнал о личном решении Трампа обвинить ГРУ до саммита с Путиным
Решение обнародовать обвинение против 12 сотрудников ГРУ до саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки принял лично президент Трамп, выяснило агентство. Американский президент мог отложить объявление об итогах расследования
Дональд Трамп (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Новые обвинения о вмешательстве российских спецслужб в выборы президента США были обнародованы перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки с личного одобрения Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, Трамп надеялся, что наличие новых обвинений усилит его позиции во время переговоров с российским президентом в Хельсинки.

Собеседники агентства рассказали, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к президенту США с новыми материалами расследования и предложил ему решить, до или после саммита с Путиным предавать их огласке. Трамп выбрал немедленную публикацию, в итоге тема оказалась в центре внимания американской и мировой прессы за 72 часа до встречи президентов.

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Розенстайн объявил о том, что большое жюри предъявило заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб, которых подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии, на брифинге 13 июля. Обвинения прозвучали в рамках расследования о вмешательстве России в выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Заместитель генпрокурора пояснил тогда, что речь идет о 12 сотрудниках Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, которых обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной кампании Клинтон, а также данных главы ее предвыборного штаба Джона Подесты. Утверждается, что сотрудники спецслужбы, которая ранее называлась ГРУ, также взломали компьютерную сеть национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, хакерские действия начались примерно в марте 2016 года.

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Переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции, говоря о вмешательстве в выборы, Трамп высказался двусмысленно, что дало повод прессе интерпретировать его слова как недоверие информации собственных спецслужб. На следующий день, уже в Вашингтоне, Трамп собрал пресс-конференцию, на которой сказал, что оговорился во время выступления в Хельсинки. «Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство. И не было никакого сговора», — заверил Трамп.

Спецпрокурор Мюллер ведет расследование российского вмешательства в выборы с мая 2017 года. Он уже несколько раз выдвигал обвинения против россиян о вмешательстве, однако ни разу не смог хотя бы косвенно подтвердить главный пункт, ради которого он и был назначен спецпрокурором — это обвинение Трампа и членов его команды в сговоре с Россией перед президентской кампанией 2016 года. О сговоре как о доказанном факте в течение нескольких месяцев практически ежедневно сообщали ведущие американские СМИ, в первую очередь CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times.

​Трамп называл обвинение в сговоре «охотой на ведьм», а распространяющие их СМИ — создателями фейковых новостей. При этом защита Трампа заявила, что он согласится дать показания генпрокурору, если тот предъявит хоть какое-то свидетельство того, что сговор команды Трампа с Кремлем действительно имел место.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , саммит , хакеры
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