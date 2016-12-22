Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы в «Единой России»

Среди членов «Единой России» не должно быть противоречий в вопросе повышения пенсионного возраста, заявил секретарь партии Андрей Турчак. После обсуждения реформы будут подготовлены предложения по ее возможным корректировкам

Андрей Турчак (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил о недопустимости противоречий среди членов «Единой России» в вопросе повышения пенсионного возраста. Его слова РБК передали два депутата фракции «Единой России» в Госдуме, принявших в пятницу, 22 июня, участие в закрытом заседании думской фракции партии, посвященной пенсионной реформе.

Председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме, сказал Турчак.

«Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации», — заявил Турчак на заседании фракции, которое проходило в закрытом для прессы режиме. В нем также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок правительства, и замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Позиция «Единой России» должна быть консолидированной, подчеркнул Турчак.

«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег–депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», — заявил Турчак. Кроме того, перед партией стоит «электоральная задача нивелировать остроту этого вопроса», добавил он.

Следующую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, рассказал Турчак. Единороссам необходимо «разобраться в деталях, подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ», указал секретарь генсовета. Он отметил, что депутатам предстоит не только агитировать людей, но и обеспечить широкое общественное обсуждение реформы. «Нам необходимо обеспечить широкое обсуждение, выслушать те предложения, которые будут озвучены в регионах, и, соответственно, сформулировать содержательные предложения для возможных корректировок», — сказал Турчак.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, как рассказали два депутата РБК, призвал коллег быть готовыми к дискуссиям при обсуждении пенсионной реформы и предупредил о несостоятельности ряда аргументов оппонентов повышения пенсионного возраста. Неверов отметил, что если пенсионную систему оставить неизменной, размер пенсии будет снижаться.

Неверов также сказал, что законопроект на этапе подготовки ко второму чтению будет «очень серьезно обсуждаться». Голикова, в свою очередь, согласилась с депутатами в том, что некоторые вопросы, которые так или иначе связаны с пенсионной реформой, в частности вопрос пособий по безработице, «надо прорабатывать». Неверов, по словам депутатов, сказал, что «нельзя прятать голову в песок», а нужно объяснять людям, почему нужны изменения. «И у нас будут изменения по переобучению (людей предпенсионного возраста) и поддержки молодежи», — передает слова Неверова один из депутатов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. С 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться и достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Таким образом, переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше). По словам главы правительства, повышение пенсионного возраста позволит направить высвободившиеся средства на увеличение текущих пенсий сверх уровня инфляции. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму, первое чтение может состояться уже в июле.

Согласно предложениям правительства, возраст выхода на пенсию увеличится и для тех категорий, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним районах, смогут выйти на пенсию в 60 (мужчины) и 58 лет (женщины). Сейчас их пенсионный возраст составляет 55 и 50 лет соответственно. Возраст выхода на досрочную пенсию на восемь лет увеличится для педагогических, медицинских и творческих работников. Социальную пенсию по старости, которую получают граждане, не имеющие необходимого стажа работы, тоже отодвинут — с 65/60 лет для мужчин и женщин до 70/68 лет. Одновременно граждане, имеющие большой стаж работы — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, — смогут выйти на пенсию на два года раньше.

Пенсии для нынешних пенсионеров, по расчетам властей, будут увеличиваться на 1 тыс. руб. в год благодаря пенсионной реформе. Сейчас страховые пенсии индексируются на уровень прошлогодней инфляции — так, в 2018 году средняя пенсия увеличится на 481 руб., в прошлые два года она также росла на 400–500 руб.

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 18 июня был направлен в законодательные и высшие исполнительные органы регионов для подготовки предложений и замечаний. Отзывы субъектов на законопроекты должны быть представлены в Госдуму не позднее 17 июля.