Иркутский губернатор направит отрицательный отзыв на пенсионную реформу

Повышения пенсий можно было бы добиться увеличением производительности труда, ​заявил РБК губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко. Так он прокомментировал правительственный законопроект о пенсионной реформе.

«Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путем. Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен», — заявил губернатор.

По его мнению, достичь повышения пенсий можно было бы другим путем — повышая производительность труда населения.

Левченко заявил, что подготовил отрицательный отзыв на правительственный законопроект и направит его в Думу на следующей неделе.

Предложения правительства по изменению пенсионного возраста, которые были оформлены в законопроект и внесены в Госдуму, премьер-министр Дмитрий Медведев изложил 14 июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию к 2028 году увеличится до 65 лет, для женщин — к 2034-му до 63 лет. Сейчас этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

По словам Медведева, повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии сверх уровня инфляции. «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. руб. в год», — подчеркивал премьер.