Мосгордума решила не рассматривать пенсионную реформу до выборов мэра

Столичные депутаты решили не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Столичная власть пытается не трогать эту тему в преддверии выборов мэра, предполагают эксперты

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Гордума на отдыхе

Мосгордума не будет давать свой отзыв на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста, направленный Госдумой в региональные парламенты в середине июня.

Законопроект поступил в столичный парламент, но, чтобы появился отзыв, должно сначала пройти заседание профильной комиссии, а затем пленарное заседание Мосгордумы, пояснил РБК председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. «Во время летнего перерыва ни Дума, ни комиссии не имеют права заседать, — говорит Антонцев. — Мнение у депутатов есть, но официального отзыва не готовится».

Отзывы региональных парламентов принимаются Госдумой до 17 июля. «До сентября точно не будет заседаний, где бы рассматривался этот вопрос», — заявил РБК глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Семенников, добавив, что сам не видел законопроекта.

Хотя в Мосгордуму законопроект поступил, депутатам на ознакомление его еще не рассылали, добавил источник РБК в столичном парламенте. «Никаких виз от [председателя Мосгордумы Алексея] Шапошникова не поступало. Полная тишина», — сказал собеседник РБК.

«Пока не планируется рассмотрение законопроекта, поскольку в работе Московской городской думы перерыв», — сказала РБК пресс-секретарь спикера столичного парламента Полина Орехова. Осенняя сессия Мосгордумы начнется в сентябре, добавила она.

Антонцев отметил, что региональные парламенты не обязаны давать отзыв на все федеральные законопроекты. «Это не тот вопрос, который надо решать срочно. Он требует серьезной проработки, а не так, чтобы регионы летом за месяц принимали решение», — говорит депутат. По его словам, законопроект о повышении пенсионного возраста должен «идти в пакете с другими мероприятиями», которые позволят наметить программу по реальному увеличению пенсий. Кроме того, необходима программа по трудоустройству людей предпенсионного возраста, считает депутат.

Столичные депутаты ушли на каникулы в начале июня, на работу они выйдут, скорее всего, 11 сентября, сказал РБК член комиссии по организации работы Мосгордумы Евгений Герасимов.

Недовольство москвичей

Когда законопроект только появился, столичные депутаты стали получать обращения от горожан, в которых те выражали недовольство планами поднять пенсионный возраст, говорит источник РБК в Мосгордуме. Это недовольство возникло на фоне избирательной кампании Сергея Собянина, уточнил собеседник РБК. Близкий к Кремлю источник РБК пояснил, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре пройдут выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей.

9 сентября пройдут выборы 26 глав регионов, в 22 регионах голосование будет прямым, в том числе в Москве. ​На пост мэра столицы претендуют Сергей Собянин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы, коммунист Вадим Кумин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин.

​Собянин пока никак не высказывался публично о пенсионной реформе. «Воздержимся от комментариев», — ответила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова на вопрос РБК об отношении мэра к повышению пенсионного возраста.

В начале июля на фоне обсуждения пенсионной реформы Собянин объявил, что с 1 августа московские и подмосковные пенсионеры получат новые льготы — право бесплатного проезда в пригородных поездах. Всего право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат 2,8 млн человек. Из них 1,6 млн — жители Москвы, 1,2 млн — Подмосковья.

Власти столицы пытаются не педалировать перед выборами тему пенсионного возраста из-за того, что она «непопулярна, а аргументы в ее пользу выглядят пока слабо», считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Пенсионная реформа

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о постепенном повышении пенсионного возраста в России 14 июня. Оно начнется уже со следующего года. Власти планируют пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять закон о пенсионной реформе осенью. Если ее откладывать, то через пять-десять лет возникнут «более серьезные проблемы», сказала она.

18 июня правительственный законопроект был направлен в законодательные и высшие исполнительные органы регионов для подготовки предложений и замечаний.

Из 26 регионов, где состоятся выборы глав регионов в этом году, законопроект о пенсионной реформе официально поддержали парламенты трех регионов — Подмосковья, Воронежской области и Красноярского края. В Ингушетии вопрос стоял в повестке на 27 июня, сообщений о результатах рассмотрения проекта нет. Парламент Магаданской области рассмотрит документ 6 июля, законопроект уже поддержали профильные комитеты, правда оговорившись, что повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере не нужно. Законопроект также поддержал комитет по социальной защите хабаровского краевого парламента. Информации о том, что остальные 19 региональных парламентов (не считая Мосгордуму) приняли какой-либо отзыв на федеральный законопроект, найти не удалось.

В конце июня ФОМ сообщил, что 80% россиян реформу не поддерживают. Социологи ВЦИОМ, Левада-центра и ФОМ зафиксировали снижение рейтингов доверия к президенту и правительству.