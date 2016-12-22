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Лидера единороссов Ярославля уволили за «балаган мнений» о реформе пенсий
Пенсионная реформа, 20:12
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Лидера единороссов Ярославля уволили за «балаган мнений» о реформе пенсий
Михаил Боровицкий, предлагавший не торопиться с пенсионной реформой, лишился своего поста. Причиной стало несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии, сообщили источники РБК в партии
Михаил Боровицкий (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президиум генсовета «Единой России» на заседании в среду, 27 июня, отправил в отставку секретаря ярославского регионального отделения партии Михаила Боровицкого, рассказали РБК два источника в партии власти. В «Единой России» посчитали, что были не соблюдены внутрипартийные решения о выработке консолидированной позиции партии, что является недопустимым, рассказал один из собеседников РБК.

По его словам, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей». «Мы или партия в глазах общества, или непонятно что», — добавил он. При этом Турчак заметил, что позиция партии по всем вопросам должна сначала обсуждаться внутри партии, потом с гражданами «и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии», передает слова Турчака собеседник РБК. Об увольнении Боровицкого сообщили и источники «Ведомостей».

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26 июня ярославская облдума приняла постановление, адресованное Госдуме. В нем обращается внимание на то, что принятое кабмином решение о повышении пенсионного возраста было для большинства россиян «неожиданным». Оно «вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах».

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При этом инициатива не обсуждалась в обществе, а также не проводилась «экспертная проработка его обоснованности и последствий», было указано в документе. В свою очередь, правительство не указало, как будут предоставляться компенсации, а также не проанализировало возможные риски увеличения безработицы из-за этого решения и еще большего ухода в выплаты зарплаты в конвертах, гласил документ.

Ярославские депутаты указали, что повышение пенсионного возраста россиян «уместно рассматривать только после проведения его всестороннего обсуждения с привлечением всех институтов гражданского общества, экспертного сообщества». Также необходимо провести с россиянами «серьезную разъяснительную работу», проработать и предупредить возможные негативные последствия.​

В минувшую пятницу, как писал РБК, Турчак на закрытом заседании думской фракции партии, посвященном пенсионной реформе, заявил о недопустимости противоречий среди членов «Единой России» в вопросе повышения пенсионного возраста. «Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений», — сказал тогда Турчак. Он заверил, что партия будет внимательно за этим следить, и пообещал, что «по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы». Тогда же секретарь генсовета партии объявил, что партия запускает широкое обсуждение пенсионной реформы в регионах, с тем чтобы «сформулировать содержательные предложения для возможных корректировок».

О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Согласно озвученной идее, с 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться и достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.

Авторы: Наталья Галимова, Мария Бондаренко.
Теги: Ярославль , пенсионная реформа , «Единая Россия»
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