Reuters узнал о переговорах Европы и Ирана о ядерном оружии
В Женеве на 20 июня запланированы переговоры Великобритании, Германии и Франции с Ираном насчет ядерного оружия, сообщает Reuters, ссылаясь на немецкий дипломатический источник.
Стороны будут представлены министрами иностранных дел.
Цель переговоров — убедить Иран дать твердые гарантии использования ядерной программы исключительно в мирных целях, рассказал источник агентства. По его словам, после переговоров состоится диалог на уровне экспертов.
Вопрос переговоров с Ираном затронул этим вечером президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что иранские чиновники хотят встречи, «но уже поздно встречаться». Пока, с его слов, окончательное решение насчет действий в отношении Ирана не принято, но «есть идеи, что делать». Трамп поставил Ирану ультиматум: он требует безоговорочной капитуляции.
Иранские власти настаивают, что не планировали создавать ядерное оружие. Израиль придерживается иного мнения: по версии израильского правительства, Тегеран вплотную приблизился с созданию ядерного оружия, что вынудило ЦАХАЛ нанести удары по ядерным объектам.
Как выяснила The Wall Street Journal, Иран сообщил арабским посредникам о готовности вернуться к ядерным переговорам с США, пока те не участвуют в израильских ударах. Израильские власти увидели в этом желание Тегерана продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, назвал в X целью атаки Израиля срыв сделки с США, к достижению которой страны были «на правильном пути».
МАГАТЭ не заметила признаков создания Ираном ядерного оружия, но выразила беспокойство ситуацией: как отмечает агентство, никто не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% — а именно столько нужно для создания ядерного оружия.
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