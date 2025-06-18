Reuters узнал о переговорах Европы и Ирана о ядерном оружии

Европейские страны в пятницу попросят у Ирана конкретных обязательств насчет использования атома только в мирных целях. Трамп сказал, что «уже поздно» вести переговоры

В Женеве на 20 июня запланированы переговоры Великобритании, Германии и Франции с Ираном насчет ядерного оружия, сообщает Reuters, ссылаясь на немецкий дипломатический источник.

Стороны будут представлены министрами иностранных дел.

Цель переговоров — убедить Иран дать твердые гарантии использования ядерной программы исключительно в мирных целях, рассказал источник агентства. По его словам, после переговоров состоится диалог на уровне экспертов.

Вопрос переговоров с Ираном затронул этим вечером президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что иранские чиновники хотят встречи, «но уже поздно встречаться». Пока, с его слов, окончательное решение насчет действий в отношении Ирана не принято, но «есть идеи, что делать». Трамп поставил Ирану ультиматум: он требует безоговорочной капитуляции.

Иранские власти настаивают, что не планировали создавать ядерное оружие. Израиль придерживается иного мнения: по версии израильского правительства, Тегеран вплотную приблизился с созданию ядерного оружия, что вынудило ЦАХАЛ нанести удары по ядерным объектам.

Как выяснила The Wall Street Journal, Иран сообщил арабским посредникам о готовности вернуться к ядерным переговорам с США, пока те не участвуют в израильских ударах. Израильские власти увидели в этом желание Тегерана продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, назвал в X целью атаки Израиля срыв сделки с США, к достижению которой страны были «на правильном пути».

МАГАТЭ не заметила признаков создания Ираном ядерного оружия, но выразила беспокойство ситуацией: как отмечает агентство, никто не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% — а именно столько нужно для создания ядерного оружия.