МАГАТЭ не увидело доказательств создания Ираном ядерного оружия
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели доказательств, что Иран осуществляет программу создания ядерного оружия, заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.
«Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели», — сказал Гросси.
Тем не менее ситуация с развитием ядерной энергетики в Иране все равно вызывала у МАГАТЭ беспокойство. По словам Гросси, никто не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% — а именно столько нужно для создания ядерного оружия.
Многие высокопоставленные чиновники в Иране, как отмечает Гросси, в разговорах с ним признавались, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом, хотя у страны есть все «части пазла».
С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана, объяснив начало операции ядерной угрозой со стороны Тегерана. По сведениям израильской армии, у иранцев есть возможность произвести 15 атомных бомб. Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. В ответ он выпускает по Израилю сотни баллистических ракет.
Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе.
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