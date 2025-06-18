МАГАТЭ не увидело доказательств создания Ираном ядерного оружия

Гросси: у МАГАТЭ не было доказательств создания Ираном ядерного оружия

Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели доказательств, что Иран осуществляет программу создания ядерного оружия, заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телевизионном интервью Bloomberg.

«Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели», — сказал Гросси.

Тем не менее ситуация с развитием ядерной энергетики в Иране все равно вызывала у МАГАТЭ беспокойство. По словам Гросси, никто не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% — а именно столько нужно для создания ядерного оружия.

Многие высокопоставленные чиновники в Иране, как отмечает Гросси, в разговорах с ним признавались, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом, хотя у страны есть все «части пазла».

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана, объяснив начало операции ядерной угрозой со стороны Тегерана. По сведениям израильской армии, у иранцев есть возможность произвести 15 атомных бомб. Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. В ответ он выпускает по Израилю сотни баллистических ракет.

Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе.