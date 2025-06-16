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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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WSJ сообщила о сигналах Ирана о готовности прекратить атаки по Израилю

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Противостояние Израиля и Ирана
Иран передает Израилю и США сигналы о готовности прекратить атаки и вернуться к ядерным переговорам, если Вашингтон не будет участвовать в конфликте, пишет WSJ. Иран пригрозил ускорить ядерную программу без возврата к переговорам
Тегеран, Иран, 15 июня 2025 г.
Тегеран, Иран, 15 июня 2025 г. (Фото: Getty Images)

Иран через арабских посредников передает сигналы Израилю и США о стремлении к прекращению военных действий и возобновлению переговоров о ядерной сделке, заявили The Wall Street Journal (WSJ) чиновники из Европы и с Ближнего Востока.

По их словам, Тегеран заявил арабским посредникам, что готов вернуться к ядерным переговорам с США, пока Вашингтон не участвует в израильских атаках. Израилю Иран передал послание, что сдерживание насилия отвечает интересам обеих сторон.

Арабские дипломаты, беседовавшие с иранцами, предположили, что Тегеран делает ставку на то, что Израиль не может позволить себе «войну на истощение» и будет вынужден искать дипломатическое решение. По мнению иранских чиновников, у Израиля нет четкой стратегии выхода из конфликта, а для нанесения существенного ущерба ядерным объектам ему потребуется помощь США.

Как пишет WSJ, Иран заявил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспективы возобновления переговоров с США. Вместе с тем, говорят арабские посредники, нет признаков того, что Тегеран готов пойти на уступки в ядерных переговорах.

Источник Reuters сообщал, что Иран отказывается от переговоров о прекращении огня, пока Израиль продолжает удары по иранской территории. «Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников, что они начнут серьезные переговоры только после того, как Иран завершит ответ на израильские превентивные удары», — сказал он.

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Глава иранского МИДа Аббас Арагчи накануне заявил, что Иран готов на соглашение, которое гарантирует у него отсутствие ядерного оружия, но не в том случае, если цель договора — лишить Тегеран законных ядерных прав. Он призвал США выйти из конфликта и открыто осудить атаки на ядерные объекты. Арагчи добавил, что Иран прекратит удары по Израилю, если тот пойдет на аналогичный шаг.

Израиль начал операцию «Восстающий лев» в ночь на 13 июня, объяснив ее данными о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы. С тех пор страны обмениваются ударами.

В результате израильских атак погибли более десятка высокопоставленных иранских военных и ведущих ученых-ядерщиков, также повреждена надземная часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе. Тегеран заявлял о 224 погибших и более 1,2 тыс. пострадавших.

Из-за иранских атак в Израиле, в частности Тель-Авиве и Хайфе, погибли 24 мирных жителя, более 200 пострадали.

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