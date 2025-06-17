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Война Израиля и Ирана ,  
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Песков заявил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Пресс-секретарь Путина напомнил, что Россия предлагала свое посредничество в конфликте, но Израиль не демонстрирует готовность разрешить его мирно. Песков призывал обе стороны к сдержанности
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ситуация между Израилем и Ираном — тревожная, при этом еврейское государство не выражает желания прибегать к мирному пути урегулирования и посредническим услугам, которые предлагала и Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что российская сторона сказала, что при необходимости Россия будет готова такие посреднические услуги оказать. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — сказал он.

По мнению Пескова, ситуация на Ближнем Востоке идет по пути «галопирующей эскалации» и «абсолютно непредсказуема». Москва призывает стороны конфликта к сдержанности и мирному урегулированию.

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Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Президент Владимир Путин 13 июня, в день начала израильской операции против Ирана, провел телефонные переговоры и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Нетаньяху он уже тогда предложил выступить посредником. 16 июня Песков повторил эту позицию.

Израильский премьер заявлял, что Израиль ведет «экзистенциальную войну» из-за угрозы создания Ираном ядерного оружия. «Мы достигнем нашей цели и нанесем им сокрушительный удар», — подчеркнул он. В то же время Пезешкиан не раз отмечал, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием.

Путин обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке и с президентом Дональдом Трампом. Последний отмечал, что открыт к посредничеству Путина в возможном урегулировании.

17 июня американский лидер опроверг, что досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над перемирием между Израилем и Ираном. Белый дом указывал, что отъезд Трампа обусловлен ситуацией на Ближнем Востоке. «Это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее!» — заявил республиканец.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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