Guardian узнала, что Киев усомнился в участии Зеленского в саммите НАТО

Guardian: в Киеве усомнились в поездке Зеленского на саммит НАТО без Трампа

В Киеве разочарованы решением Трампа покинуть саммит G7 и пропустить переговоры лидеров с Зеленским. Теперь там не уверены, стоит ли президенту Украины ехать на саммит НАТО, так как нет гарантий, что там будет Трамп, пишет газета

Владимир Зеленский (Фото: Amber Bracken / Reuters)

В Киеве не уверены, стоит ли президенту Украину Владимиру Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никаких гарантий, что американский лидер Дональд Трамп туда приедет, пишет The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

«Есть постоянный риск, что Украина станет жертвой событий и нехватки внимания Трампа», — сказал один из них.

Как пишет газета, украинские дипломаты были разочарованы и даже озлоблены решением Трампа покинуть саммит, в связи с чем тот пропустил переговоры лидеров с президентом Украины. По данным Reuters, председательствующая в G7 Канада заранее отказалась от подготовки полноценного итогового коммюнике, чтобы избежать повторения событий саммита 2018 года в Квебеке, когда Трамп отозвал свою подпись под совместным документом и преждевременно уехал с саммита.

Украинский лидер на встрече с канадским премьером Марком Карни не упомянул спешный отъезд американского коллеги. Он лишь сказал: «Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам». И подчеркнул, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня.

Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский не получил ожидаемой поддержки от США в Канаде в ужесточении санкций против России. Трамп на саммите заявил, что санкции — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов». Россия считает санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что Москва готова к перемирию, но перед этим должны быть разъяснены его нюансы.