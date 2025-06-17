Почему саммит G7 в Канаде закончился без итогового коммюнике и Трампа Однако заявление по войне на Ближнем Востоке группа все же согласовала

Саммит «Группы семи» (G7) в канадском Кананаскисе закончился без совместного коммюнике и Дональда Трампа, покинувшего встречу досрочно. О чем участники встречи сумели и не сумели договориться -- в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Почему Трамп опять улетел

Президент США Дональд Трамп покинул саммит «Группы семи» (G7, в нее входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Франция и Япония) в канадском Кананаскисе вечером 16 июня, поскольку ему нужно было «как можно скорее» вернуться назад в Вашингтон. Он отменил запланированную ранее встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и пропустил переговоры лидеров «семерки» с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме объяснили ранний отъезд президента со встречи событиями на Ближнем Востоке, где конфликт между Израилем и Ираном перешел в острую фазу.

В разговоре с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп вернулся в Вашингтон для работы над предложением о перемирии, однако Трамп эту информацию опроверг, обвинив французского лидера в искажении причин своего возвращения в столицу. «Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Это гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

При этом, по данным Reuters, Канада, председательствующая в G7, заранее отказалась от подготовки полноценного итогового коммюнике, чтобы избежать повторения событий саммита 2018 года в Квебеке, когда Трамп отозвал свою подпись под совместным документом и преждевременно покинул форум. Вместо этого в этом году были подготовлены несколько отдельных тематических заявлений. Документы, посвященных миграции, искусственному интеллекту и критически важным минералам, США не одобрили, и после отъезда Трампа перспективы их утверждения стали еще более призрачными, утверждает агентство со ссылкой на свои источники.

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Какова позиция «семерки» по войне Израиля и Ирана

Заявление, касающееся эскалации боевых действий на Ближнем Востоке, главы G7 согласовать все же смогли. В нем они выразили поддержку Израилю, подчеркнув, что он «имеет право на самооборону», и назвали Иран «основным источником региональной нестабильности и террора», который «никогда не должен обладать ядерным оружием». «Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», — заявила «Группа семи», подчеркнув, что будет следить за тем, как конфликт влияет на международные энергетические рынки, и координировать с партнерами действия по их стабилизации. По информации CNN, изначально Трамп не хотел поддерживать и это заявление, но после ряда правок документ все-таки одобрил, настояв, в частности, на том, чтобы из него исключили упоминание дипломатического урегулирования конфликта.

МИД Ирана в ответ обвинил G7 в том, что она «проигнорировала вопиющую агрессию Израиля». «Страны «Большой семерки» должны отказаться от односторонней риторики и обратить внимание на истинный источник эскалации: агрессию Израиля», — написал в соцсети X представитель ведомства Эсмаил Багаи.

При этом обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем, который начался рано утром 13 июня с израильских атак по иранским ядерным объектам, не стихает. За эти пять дней в Иране, по данным властей, были убиты как минимум 224 человека, ранены 1277; в Израиле, по информации израильской стороны, погибли как минимум 24 человека, ранены 640.

В апреле 2025 года между США и Ираном начались переговоры по иранской ядерной программе. Дональд Трамп дал Тегерану на заключение сделки 60 дней; в день израильской атаки этот срок истек. На 15 июня был запланирован шестой раунд американо-иранских консультаций в Омане, но его отменили. Тегеран заявлял, что, пока Израиль наносит удары, такие переговоры невозможны, однако, как сообщила 16 июня, ссылаясь на источники, The Wall Street Journal, Иран через посредников направил Израилю и Штатам сигналы о том, что он готов возобновить переговоры.

Трамп на борту Air Force One, уже летевшего из Канады в Вашингтон, допустил, что может отправить на переговоры с иранскими властями своего спецпосланника Стива Уиткоффа или вице-президента Джей Ди Вэнса, но по возвращению в Вашингтон заявил, что у него нет желания вести переговоры с Тегераном и что он рассчитывает на его «полную капитуляцию». По информации портала Axios, в Белом доме хотят использовать в качестве рычага давления на Иран возможность поставок Израилю противобункерных авиабомб (предположительно, речь идет о GBU-57), способных поразить иранские ядерные объекты, расположенные глубоко под землей.

По словам американского президента, он хотел бы положить «настоящий конец» иранской ядерной программе, вынудив Тегеран «полностью отказаться» от попыток заполучить атомную бомбу. Трамп также добавил, что Израиль не планирует снижать интенсивность своих ударов, и выразил надежду, что иранская ядерная программа будет «стерта с лица земли задолго до того», как может понадобиться военное вмешательство США.

Какие решения участники саммита приняли по Украине

Саммит в Канаде продемонстрировал и отсутствие единства в подходах стран «Большой семерки» к конфликту на Украине. Из-за раннего отъезда американского лидера сорвалась общая встреча лидеров объединения с Владимиром Зеленским. В Киеве при этом акцентировали внимание на том, что в дни саммита Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Министр иностранных дел республики Андрей Сибига написал в своем аккаунте, что российские власти сделали это намеренно, послав таким образом сигнал «о полном пренебрежении к Соединенным Штатам».

Ночью 17 июня были атакованы объекты украинской военной промышленности, сообщили в Минобороны России. «Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье», — говорится в сообщении военного ведомства. МВД Украины заявило, что в ночь на 17 июня в Киеве и Одессе были атакованы объекты инфраструктуры. Согласно данным местных властей, в столице Украины — 14 погибших и 114 пострадавших, в Одессе — один погибший и 17 раненых.

Однако Трамп все же успел обсудить украинский вопрос на полях саммита — на двусторонних встречах с европейскими лидерами. Согласовать совместное заявление, посвященное этому конфликту, группе не удалось. Европейцы рассчитывали, что в Канаде будет принято решение о снижении предельного уровня цен на сырую нефть из России с $60 до $45 за баррель.«Мы должны оказать больше давления на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, посадить Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для достижения этой цели», — говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом отметил, что «давление на Россию должно быть усилено». Однако после встречи с британским премьером Киром Стармером американский лидер отметил, что рестрикции в отношении России стоят США «больших денег» — речь идет о «миллиардах и миллиардах долларов». «Пусть они введут санкции первыми», — сказал американский лидер, имея в виду европейцев.

Судя по всему, Европа к этому готова. Стармер, комментируя ситуацию с новыми санкциями, использовал то же самое выражение, которое американский лидер произнес во время перебранки с Зеленским в Овальном кабинете. «У России нет карт», — сказал британский премьер, добавив, что обсуждаемые на полях саммита меры «сократят доходы России от поставок энергоносителей и сократят объем средств, которые она может вкладывать в свою незаконную войну».

Макрон, выступая перед журналистами 17 июня, отметил, что Трамп заверил его: Вашингтон готов усилить экономическое давление на Москву. «Он ответил вполне позитивно», — сказал французский президент, пояснив, что Трамп пообещал не стоять на пути у американских законодателей, готовящих новый пакет антироссийских санкций. «Для меня это очень хорошие новости», — сказал Макрон.

Речь идет о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом вместе с Ричардом Блюменталем — демократом от штата Коннектикут. Они предлагают, в частности, ввести 500-процентные пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ, на случай отказа Москвы от мирных переговоров с Украиной. Грэм охарактеризовал эти санкции как «сокрушительные» для России.

По мнению Макрона, если в ближайшие недели европейцы и американцы совместно введут санкции, то ситуация изменится, поскольку «способность российской экономики к сопротивлению будет поставлена под вопрос».

Предметно к обсуждению антироссийских санкций лидеры G7 перешли уже после того, как Трамп покинул саммит. О новых рестрикциях страны-участницы при этом сообщили по отдельности. Правительство Великобритании анонсировало 17 июня санкции против 10 российских физлиц и 20 судов теневого флота. Еврокомиссия выпустила в этот же день заявление с предложением ввести запрет на импорт российского газа, включая СПГ, к концу 2027 года. А власти Канады помимо санкций анонсировали и новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя поставки беспилотников, вертолетов и боеприпасов на сумму более чем $2 млрд. Кроме того, Оттава пообещала предоставить Киеву финансовую помощь в размере более $2 млрд, финансируемую за счет доходов от замороженных российских активов.

Зеленский написал в соцсети X после переговоров с канадским премьером Марком Карни, что они обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с партнерами по НАТО, G7 и «Коалиции желающих», в частности укрепление противовоздушной обороны Украины, а также совместное производство оружия.