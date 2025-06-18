Зеленский сократил программу своего визита в Канаду на саммит G7

Украинский президент Владимир Зеленский сократил программу своего визита в Канаду на саммит G7, сообщают «Суспiльне» и CBC News со ссылкой на источники. Президент направился на Украину.

По данным телеканала, это произошло на фоне ночных атак на Киев и решения президента США Дональда Трампа досрочно покинуть саммит.

Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, в Киеве в ночь на 17 июня были атакованы объекты критической инфраструктуры. Власти сообщили о погибших и раненых. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство заявило, что минувшей ночью атаковало объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье.

Саммит G7 прошел с 15 по 17 июня в Канаде. Во вторник, 17 июня, должна была состояться встреча Зеленского и Трампа. Однако накануне президент США решил преждевременно покинуть саммит и вернулся в Вашингтон из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.

По итогам саммита также не было подписано коммюнике. Как объяснил Reuters со ссылкой на канадского чиновника, это связано с сопротивлением со стороны США по поводу Украины. Поэтому в этот раз лидеры подготовили несколько отдельных тематических заявлений.