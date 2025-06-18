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Война санкций ,  
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WSJ написала об отсутствии поддержки Зеленского на саммите G7

Сюжет
Война санкций
Фото: Amber Bracken / Reuters
Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от США на ежегодном саммите G7 в вопросе усиления санкций против России, пишет The Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп покинул мероприятие досрочно, пропустив запланированную встречу по Украине с участием Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

Издание отметило, что европейские лидеры на саммите стремились заручиться поддержкой США в расширении санкций, включая снижение потолка цен на российскую нефть и ограничение операций с российскими банками. Однако Трамп заявил, что новые санкции обходятся американской экономике слишком дорого, и выразил сомнение в их эффективности.

Зеленский в преддверии саммита призвал союзников ужесточить ограничения против нефтяного и финансового секторов России и противодействовать их обходу. ЕС предложил снизить ценовой потолок на нефть с $60 до $45 за баррель, но рост мировых цен на энергоресурсы осложнил обсуждение этой инициативы.

Саммит «Группы семи» (G7) проходил в канадском Кананаскисе с 15 по 17 июня. В G7 входят Канада, Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония.

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Зеленский досрочно завершил участие в G7 и вернулся в Киев, сообщили «Суспiльне» и телеканал CBC News со ссылкой на источники, близкие к делегации.

По данным СМИ, причиной стали удары по Киеву, а также решение Трампа покинуть саммит до его завершения, связанное с эскалацией на Ближнем Востоке.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате ночной атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в столице, есть погибшие и раненые.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. По информации ведомства, удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье.

По итогам саммита G7 не было подписано итоговое коммюнике. Как сообщил Reuters со ссылкой на представителя канадского правительства, это связано с разногласиями по вопросу Украины. Вместо единого документа страны-участницы опубликовали ряд тематических заявлений.

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Персоны
Плугина Ирина
Владимир Зеленский Дональд Трамп саммит G7 Канада
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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