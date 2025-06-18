WSJ написала об отсутствии поддержки Зеленского на саммите G7

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Президент Украины Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от США на ежегодном саммите G7 в вопросе усиления санкций против России, пишет The Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп покинул мероприятие досрочно, пропустив запланированную встречу по Украине с участием Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

Издание отметило, что европейские лидеры на саммите стремились заручиться поддержкой США в расширении санкций, включая снижение потолка цен на российскую нефть и ограничение операций с российскими банками. Однако Трамп заявил, что новые санкции обходятся американской экономике слишком дорого, и выразил сомнение в их эффективности.

Зеленский в преддверии саммита призвал союзников ужесточить ограничения против нефтяного и финансового секторов России и противодействовать их обходу. ЕС предложил снизить ценовой потолок на нефть с $60 до $45 за баррель, но рост мировых цен на энергоресурсы осложнил обсуждение этой инициативы.

Саммит «Группы семи» (G7) проходил в канадском Кананаскисе с 15 по 17 июня. В G7 входят Канада, Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония.

Зеленский досрочно завершил участие в G7 и вернулся в Киев, сообщили «Суспiльне» и телеканал CBC News со ссылкой на источники, близкие к делегации.

По данным СМИ, причиной стали удары по Киеву, а также решение Трампа покинуть саммит до его завершения, связанное с эскалацией на Ближнем Востоке.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате ночной атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в столице, есть погибшие и раненые.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. По информации ведомства, удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье.

По итогам саммита G7 не было подписано итоговое коммюнике. Как сообщил Reuters со ссылкой на представителя канадского правительства, это связано с разногласиями по вопросу Украины. Вместо единого документа страны-участницы опубликовали ряд тематических заявлений.