Латвия попросит ЕС не отменять санкции против Авена и Фридмана
Правительство Латвии подаст апелляцию на решение Суда Евросоюза об отмене санкций против основателей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, передает Delfi.
Срок обжалования по делу Авена и Фридмана — 20 июня.
Минюст Латвии ранее выдвинул такое предложение, отметив, что предприниматели попали под ограничения на основании доказательств «активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины».
У Авена есть латвийский паспорт, после включения бизнесмена в санкционные списки власти страны заявили о появлении оснований для проверкиобоснованности получения им гражданства.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Альфа-Банка.
Латвия требует пересмотра из-за влияния эмоций, не оценивая приговор, поскольку он «абсолютно юридически правильный и полностью разрушительный», заявил агентству LETA адвокат Янис Карклиньш, представляющий интересы Авена.
Введение ограничений в 2022 году было обоснованным политическим решениям, однако впоследствии санкционную политику следовало совершенствовать, чтобы сделать ее эффективной и целенаправленной, пояснил юрист. По его словам, следовало оценить, означает ли уплата налогов в России компанией, в которой Авен миноритарный участник, поддержкой боевых действий.
«Если это так, то тогда все предприятия Запада, которые работают в России, поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — подчеркнул Карклиньш.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт, а его жители сделали свой выбор на голосовании.
Подать апелляцию может как отдельная страна Евросоюза, так и Совет ЕС. Однако последний не стал оспаривать решение суда после соответствующей рекомендации юридической службы, сообщали источники LETA.
Суд ЕС отменил первоначальные акты, которые вводили санкции против Авена и Фридмана 10 апреля. Тем самым были аннулированы ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023 года.
Законодательный орган Евросоюза назвал бизнесменов «ведущими предпринимателями, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Авен и Фридман продолжают их оспаривать. Кроме того, в официальном журнале ЕС утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина».
Forbes оценивает состояние Авена в $4,3 млрд, а Фридмана в $13,1 млрд.
В Кремле говорили, что Москва не понимает ни логику введения ограничительных мер, ни логику их снятия.
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