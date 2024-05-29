Компания Фридмана и Авена допустила обращение в суд из-за потери $7 млрд

Люксембургская ABH Holdings заявила, что потеряла активы на $7 млрд из-за того, что европейские власти не согласовали сделку по продаже Альфа-банка, которым она владеет, российской структуре. Из-за этого может последовать иск

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Компания ABH Holdings S.A. (ABHH, ее владельцы — Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов) потеряла активы более чем на $7 млрд, включая «Альфа-банк Россия», из-за бездействия европейских властей, говорится в сообщении компании.

«ABH Holdings S.A. потеряла без надлежащей компенсации свои ключевые финансовые активы <...> Потеря произошла из-за бездействия кипрских и европейских регулирующих органов. Рассматривается возможность судебного иска», — сказано в сообщении.

Фридман и Авен — владельцы 32,9% и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг», следовало из ранее опубликованного списка бенефициаров кредитной организации на сайте ЦБ, который был удален. Косогов в марте 2022-го нарастил свою долю в ABH Holdings с 3,7% до 41%. На тот момент Авен и Фридман уже были под санкциями ЕС.

В сообщении ABH Holdings отмечено, что ABH Financial Limited в феврале 2023-го заключила соглашение о продаже акций «АБ Холдинг» «по справедливой рыночной цене». Сделку должен одобрить Минфин Кипра, но уже 15 месяцев этого не происходит. Также продвижению сделки не содействовала Еврокомиссия. В компании отметили, что хотя власти ЕС заявляют о необходимости отказа европейских компаний от российских активов, подобные задержки препятствуют этому.

В апреле этого года Минфин России обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о приостановке корпоративных прав ABH Financial Limited на Альфа-банк в том числе в отношении «АБ Холдинга». Таким образом начался процесс перевода в российскую юрисдикцию акций и долей, принадлежащих иностранным инвесторам из недружественных государств.

Источник РБК, близкий к «Альфа-Групп», сказал, что действия ведомства — это «облегченный вариант редомициляции, оформленный таким образом». Другой собеседник, близкий к группе, отметил, что это «безусловно, делается в интересах акционеров ABH».

В рамках этого процесса в марте «АБ Холдинг» внесли в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).