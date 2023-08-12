Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена

Авен попал под санкции США в середине августа. Еще в прошлом году ограничительные меры против него ввели ЕС и Великобритания. Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения бизнесмена латвийского гражданства

Петр Авен (Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»)

Введение санкций США против бизнесмена, бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена (Forbes оценивает его состояние в $4,2 млрд) является сигналом для латвийских компетентных органов в рамках проверки обоснованности получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Решение OFAC [Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).

Санкции против Авена США ввели накануне, 11 августа. Американский Минфин объяснил ограничительные меры тем, что бизнесмен является или являлся членом наблюдательного совета «Альфа-групп» и возглавляет правление российской страховой компании.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Авена еще прошлой весной. Лондон тогда называл предпринимателя «известным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом». Санкции Брюсселя Авен решил оспорить в суде.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения предпринимателя гражданства. В 2022 году в Минюсте Латвии призывали МВД «не затягивать» с принятием решения по этому вопросу.

Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.