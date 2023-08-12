branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии Общество, 08:14
Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена Политика, 08:04
Число жертв в результате пожаров на Гавайях выросло до 67 Общество, 07:16
Ученые оценили редкую находку части скелета хищного динозавра в Кузбассе Общество, 07:01
Спецпрокурор не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом Политика, 06:59
Группа республиканцев потребовала от Байдена разъяснений целей на Украине Политика, 06:41
В Уссурийске прорвало дамбу Общество, 06:24
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Минобороны сообщило об отражении атаки 20 дронов на Крым Политика, 05:54
В Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ на купянском направлении Политика, 05:48
В Минобороны Украины заявили, что не поставляли некачественную форму Политика, 05:12
В Приморском крае подтопило психоневрологический диспансер и больницу Общество, 04:33
Советник главы Крыма сообщил о работе ПВО над полуостровом Политика, 04:17
Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам Политика, 04:06
Война санкций ,  
0 

Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена

Премьер Кариньш: санкции США являются сигналом для Латвии по вопросу гражданства Авена
Сюжет
Война санкций
Авен попал под санкции США в середине августа. Еще в прошлом году ограничительные меры против него ввели ЕС и Великобритания. Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения бизнесмена латвийского гражданства
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»)

Введение санкций США против бизнесмена, бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена (Forbes оценивает его состояние в $4,2 млрд) является сигналом для латвийских компетентных органов в рамках проверки обоснованности получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Решение OFAC [Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).

Санкции против Авена США ввели накануне, 11 августа. Американский Минфин объяснил ограничительные меры тем, что бизнесмен является или являлся членом наблюдательного совета «Альфа-групп» и возглавляет правление российской страховой компании.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Авена еще прошлой весной. Лондон тогда называл предпринимателя «известным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом». Санкции Брюсселя Авен решил оспорить в суде.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения предпринимателя гражданства. В 2022 году в Минюсте Латвии призывали МВД «не затягивать» с принятием решения по этому вопросу.

Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать акции компании. Разбираем на примере Сбербанка
Недвижимость на Северном Кипре. Главные стратегии и нюансы для инвестора
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Петр Авен гражданство Латвия санкции США
Материалы по теме
Власти Украины национализировали бывший банк Фридмана и Авена
Финансы
МВД начнет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины
Политика
Из финского «Голоса» исключили певицу с гражданством России и Финляндии
Политика