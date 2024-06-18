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Политика ,  
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МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с боевым самолетом

Согласно версии шведской стороны, Су-24 России влетел в воздушное пространство Швеции на 5 км к востоку от острова Готланд. Глава шведского МИДа говорил ранее, что ведомство свяжется с Россией в связи с инцидентом
Виктор Татаринцев
Виктор Татаринцев (Фото: Rune Hellestad / Getty Images)

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева из-за инцидента, связанного с российским боевым самолетом, передает Aftonbladet.

По версии шведской стороны, 14 июня российский фронтовой бомбардировщик Су-24 влетел в воздушное пространство Швеции на 5 км к востоку от южной оконечности острова Готланд.

На перехват российского самолета поднялись два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Нарушение длилось около двух минут, заявила шведская сторона.

Минобороны России не комментировало заявления шведской стороны. РБК направил запрос в посольство России в Швеции.

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Истребитель Су-24

10 июня Минобороны Финляндии сообщило, что российский военный самолет, предположительно, вошел в воздушное пространство в восточной части Финского залива недалеко от Ловийсы. Самолет находился в воздушном пространстве страны около двух минут, он пролетел на глубину 2,5 км от границы, уточнили в ведомстве.

15 июня глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что МИД Швеции свяжется с российским посольством в связи с инцидентом. Пребывание Су-24 в воздушном пространстве страны было недолгим, добавили тогда в Вооруженных силах Швеции.

По версии шведских военных, в последний раз подобное нарушение со стороны российских самолетов произошло в 2022 году, когда два истребителя Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон говорил, что Стокгольм рассматривает возможность укрепить оборону острова Готланд и намерен обсудить это с союзниками по блоку. Шведские военные отмечали, что остров обладает стратегическим значением, так как его расположение позволяет легко контролировать как воздушное, так и морское движение на юге Балтийского моря.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Швеция Россия инцидент самолет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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