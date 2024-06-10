Финляндия заявила о возможном нарушении границы военным самолетом России

Военный самолет России находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, сообщили в финском Минобороны. Полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами, заявляли в Минобороны России

Антти Хяккянен (Фото: DefenceFinland / X)

Российский военный самолет, предположительно, вошел в воздушное пространство в восточной части Финского залива недалеко от Ловийсы, сообщило Минобороны Финляндии.

По данным ведомства, предполагаемое нарушение произошло утром 10 июня. «Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, пролетев на глубину 2,5 км от границы», — уточнили там.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

Пограничная служба Финляндии предоставит дополнительную информацию о предполагаемом нарушении воздушного пространства после завершения расследования, написали в ведомстве.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Днем 10 июня в российском ведомстве доложили о выполнении плановых полетов самолетов дальней авиации в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Истребители иностранных государств сопровождали российские дальние бомбардировщики на отдельных этапах маршрута, добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты военных самолетов России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Протяженность границы страны с Россией составляет более 1,27 тыс. км.

Финская сторона неоднократно заявляла о возможных нарушениях Москвой своего воздушного пространства. Минобороны Финляндии заподозрило два российских истребителя типа МиГ-31 в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года.

В апреле того же года ведомство сообщило о возможном нарушении российским самолетом воздушного пространства Финляндии на восточной границе в общинах Кесялахти и Париккала в провинциях Северная и Южная Карелия соответственно.