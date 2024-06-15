Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции, сообщили в ВС королевства. Инцидент произошел около острова Готланд, на его перехват поднимали два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Минобороны России ситуацию не комментировало

Истребитель Су-24 (Фото: forsvarsmakten.se)

Российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции, инцидент произошел ночью восточнее острова Готланд, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил (ВС) королевства.

По данным ведомства, российский самолет отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало. В результате в воздух были подняты два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Пребывание Су-24 в воздушном пространстве Швеции было недолгим, добавили в ВС.

«Поведение России неприемлемо и демонстрирует неуважение к нашей территориальной целостности. Мы следили за ходом событий и были готовы действовать», — прокомментировал ситуацию командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман.

Как пишет издание Expressen, Москва должна ожидать дипломатического ответа Стокгольма.

Минобороны России ситуацию не комментировало. РБК направил запрос в Министерство обороны России.

10 июня Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским самолетом. Он пролетел на глубину 2,5 км от границы, уточнили в Минобороны, Позднее в финской погранслужбе заявили, что речь идет о двух российских бомбардировщиках и двух истребителях. Финский МИД попросил посольство России разъяснить сложившуюся ситуацию.