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Политика ,  
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Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Швеция заявила о нарушении воздушного пространства российским Су-24
Самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции, сообщили в ВС королевства. Инцидент произошел около острова Готланд, на его перехват поднимали два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Минобороны России ситуацию не комментировало
Истребитель Су-24
Истребитель Су-24 (Фото: forsvarsmakten.se)

Российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции, инцидент произошел ночью восточнее острова Готланд, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил (ВС) королевства.

По данным ведомства, российский самолет отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало. В результате в воздух были подняты два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Пребывание Су-24 в воздушном пространстве Швеции было недолгим, добавили в ВС.

«Поведение России неприемлемо и демонстрирует неуважение к нашей территориальной целостности. Мы следили за ходом событий и были готовы действовать», — прокомментировал ситуацию командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман.

Как пишет издание Expressen, Москва должна ожидать дипломатического ответа Стокгольма.

Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах
Политика
Фото:raja.fi
Минобороны России ситуацию не комментировало. РБК направил запрос в Министерство обороны России.

10 июня Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским самолетом. Он пролетел на глубину 2,5 км от границы, уточнили в Минобороны, Позднее в финской погранслужбе заявили, что речь идет о двух российских бомбардировщиках и двух истребителях. Финский МИД попросил посольство России разъяснить сложившуюся ситуацию.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Швеция Су-24 воздушное пространство

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