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Политика ,  
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Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море

Премьер Швеции Кристерссон рассказал об усилении обороны острова Готланд
Швеция увеличит воинский контингент на Готланде, а также обсудит с союзниками по НАТО размещение в Балтийском море дополнительных ресурсов, в том числе подлодок, сообщил премьер Ульф Кристерссон
Виды острова Готланд
Виды острова Готланд (Фото: AsiaTravel / Shutterstock)

Швеция рассматривает возможность укрепить оборону острова Готланд в Балтийском море и намерена обсудить это с союзниками по НАТО на фоне «растущей милитаризации» России, сообщил Financial Times премьер-министр Ульф Кристерссон.

Готланд находится между Латвией и Швецией, в 100 км от побережья последней (и вдоль морского пути между Санкт-Петербургом и Калининградом, отмечается на сайте НАТО); его площадь составляет почти 3 тыс. кв. км. Эксперты называют остров «гигантским авианосцем», пишет FT. Готланд имеет стратегическое значение, его расположение позволяет легко контролировать как воздушное, так и морское движение на юге Балтийского моря, отмечали шведские военные.

«Готланд всегда был важен», — сказал Кристерссон. По словам премьера, сейчас у Швеции небольшое военное присутствие на острове и лидеры стран-членов НАТО называли его критической уязвимостью для альянса. Премьер заявил о необходимости сосредоточиться на вопросах, связанных с размещением сил в Балтийском море, в том числе систем наблюдения и подлодок.

FT сообщила, что Швеция будет логистическим центром НАТО при конфликте
Политика
Фото:Tom Little / Reuters

Что касается войск других стран НАТО, они будут действовать на территории Швеции, но страна не хочет размещения постоянных баз альянса, сказал Anadolu глава МИДа Тобиас Билльстрём. Он напомнил, что его страна еще до вступления в блок участвовала в учениях с НАТО.

Готланд был демилитаризован в 2005 году, но в 2015-м Швеция решила разместить там постоянную базу. В 2018 году власти отправили на остров подразделения, а в январе 2022-го, на фоне роста напряженности между Россией и Украиной (но до начала полномасштабного конфликта), — дополнительные войска. Сейчас, как пишет FT, на Готланде размещено около 370 солдат. В конце 1990-х годов их было порядка 25 тыс.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил газете, что вступление Швеции в Североатлантический альянс «меняет всю ситуацию». «Это означает, что к НАТО вернется стратегический контроль над Балтийским морем, Россия очень хорошо это понимает», — считает дипломат. FT писала, что в случае возможного конфликта с Россией Швеция станет логистическим центром НАТО, а Готланд облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что страна не хочет конфликта с НАТО. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что вступление Швеции в альянс повлечет негативные последствия для безопасности России. В конце февраля, говоря о расширении блока, Песков сказал, что это «повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер».
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швеция Балтийское море Остров НАТО
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